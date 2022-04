Finlandia e Svezia nella Nato: "Prepariamoci a scontro con Russia"

La Finlandia sta accorciando i tempi per il suo ingresso alla Nato. Un evento impensabile fino all'anno scorso, ma la spinta è arrivata con il conflitto russo in Ucraina, che ha determinato un cambio di opinione nella maggior parte della popolazione. La decisione di Helsinki di entrare nell'Alleanza Atlantica potrebbe arrivare entro poche settimane. La Finlandia infatti condivide un lungo confine con la Russia, tanto da destare preoccupazione nel Paese scandinavo a seguito di quanto accaduto in Ucraina. Il timore è stato espresso anche nella conferenza stampa di oggi 13 aprile della premier finlandese Sanna Marin, che ha incontrato la sua controparte svedese Magdalena Andersson a Stoccolma.

"La Russia è il nostro vicino. Abbiamo un lungo confine con loro e vediamo come si comportano in Ucraina adesso. È una guerra in Europa che non volevamo accadesse, ma ora purtroppo è così. Pertanto, dobbiamo ovviamente porci la domanda su come possiamo fare in Finlandia per evitarlo". Marin è convinta che le relazioni con il vicino russo non potranno mai tornare a come erano in precedenza. La prima ministra ha inoltre ricordato l'importanza di lavorare di concerto con i partner Ue sui temi della difesa, perché "una larga maggioranza dei Paesi membri dell'Unione europea fa anche parte della Nato". La premier non nasconde però gli eventuali rischi legati all'adesione del paese scandinavo alla Nato, come gli attacchi informatici e ibridi che arrivano dalla Russia. Ma Marin è ferma su un punto: vuole evitare che accada in Finlandia quanto successo in Ucraina. Il ministro della Difesa finlandese abbraccia la tesi della premier Marin e sottolonea che, nonostante la situazione militare lungo i confini tra Russia e Finlandia sia calma, bisogna comunque essere pronti a "possibili cambiamenti".

Nell'ottica di contrastare la minaccia russa, che potrebbe estendersi quindi anche ai Paesi scandinavi, la Finlandia guarda al suo altro vicino, la Svezia. Durante il punto stampa, Marin ha messo in evidenza lo stretto rapporto di sicurezza tra Helsinki e Stoccolma che potrebbero divenire due Paesi alleati a stretto giro, qualora anche la Svezia dovesse chiedere l'adesione alla Nato. La Finlandia "prende le proprie decisioni in autonomia", ma sarebbe importante se una scelta come quella di entrare nell'Alleanza atlantica venisse fatta nello stesso momento, ha concluso Marin. Secondo il quotidiano svedese Svenska Dagbladet, infatti, la Svezia intende presentare la sua richiesta di ingresso nella Nato a giugno nel corso del summit dell'Alleanza a Madrid.

Mentre le discussioni sono in in corso, le esercitazioni congiunte hanno preso già il via. Oggi 13 aprile, i jet finlandesi hanno sorvolato i cieli dell'Estonia con gli aerei tedeschi e belgi in una esercitazione guidata dalla Nato.

Nel frattempo, preoccupano i movimenti delle truppe russe al confine con la Finlandia. Un filmato, verificato da Sky News e pubblicato dai media internazionali, mostra lo spostamento di attrezzature militari, compresi i sistemi di difesa costiera, al confine tra i due Paesi, in quello che sembra un apparente avvertimento che Mosca lancia a Helsinki sulla possibile adesione alla Nato.