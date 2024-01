Finta infermiera si fa consegnare il neonato, lo infila in uno zaino e fugge

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una madre salvadoregna nella giornata dello scorso sabato 30 dicembre: una donna travestita da infermiera si è presentata nel reparto maternità dell'ospedale San Juan de Dios di Nueva Guadalupe facendosi consegnare un neonato, per poi infilarlo in uno zaino e dileguarsi.

Poco dopo nella stanza della madre è arrivata una vera infermiera, rendendo chiaro l'inganno e facendo quindi scattare l'allarme. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il bambino poche ore dopo, trovandolo in buona salute e in custodia di una coppia.

I due individui (che avrebbero finto di essere i genitori del piccolo) sono stati arrestati, mentre non c'è ancora traccia della donna che si è spacciata per un'infermiera riuscendo a portare via il piccolo senza essere notata. A quanto si apprende, la donna avrebbe agito con l'aiuto di un complice che l'avrebbe aiutata ad entrare nell'ospedale, ma le indagini sono tutt'ora in corso da parte della polizia locale.