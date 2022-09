Florida devastata dall'uragano Ian: diverse le vittime

Lo Stato americano della Florida è in ginocchio per il passaggio dell'uragano Ian. Distruzioni catastrofiche, oltre 2,5 milioni di abitanti senza luce e almeno sei vittime sono state accertate nella contea di Charlotte dello Stato per l'uragano che viaggia con fortissimi venti, arrivati fino a 240 km orari. Le persone intrappolate nelle loro case sono tante e il rischio è che la situazione sia ben più drammatica.

"Potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida, sentiamo notizie di sostanziali perdite di vite umane", ha avvertito il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Fema (la protezione civile Usa). "In momenti come questi l'America si unisce, e si unirà come una sola squadra", ha aggiunto. Il governo federale degli Stati Uniti coprirà ''il 100 per cento dei costi'' necessari alla ricostruzione delle zone della Florida danneggiate dall'uragano Ian, ha promesso Biden. L'inquilino della Casa Bianca ha invitato i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni perché c'è "un rischio reale per la vita".

Nella notte di ieri Ian ha perso forza ed è stato declassato a tempesta tropicale, ma secondo il National Hurricane Center dovrebbe riacquistare vigore e tornare un uragano prima di toccare terra per la seconda volta. Ian continua la sua strada di devastazioni verso la Carolina del Sud, lasciando la Florida in gran parte al buio e sommersa dalle inondazioni. I governatori di Virginia, Georgia e South Carolina hanno già proclamato lo stato di emergenza. Intanto proseguono le ricerche per trovare venti passeggeri di una nave di migranti che si è capovolta il 28 settembre nei pressi dell'arcipelago delle Keys, leggermente distante dalla traiettoria dell'uragano.