Folla brucia vivi 13 sospetti criminali davanti la polizia

Tredici persone sono state pestate e bruciate vive da una folla inferocita a Port-au-Prince, capitale di Haiti. L'episodio è avvenuto davanti a un gruppo di poliziotti, che aveva fermato le vittime per un controllo, scrive la Bbc. A innescare il linciaggio sarebbe stato il sospetto che le persone uccise fossero membri di una delle gang che sta mettendo a ferro e fuoco il Paese.

Secondo quanto riporta la tv britannica, i sospetti sono stati picchiati con pneumatici imbevuti di benzina prima di essere dati alle fiamme e quindi uccisi. La polizia afferma di aver sequestrato loro delle armi poco prima dell'incidente ma non ha spiegato come la folla si sia impadronita dei sospettati. Haiti è precipitata in una crescente illegalità dall'assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021.

Le Nazioni Unite hanno affermato in un rapporto pubblicato ieri che l'insicurezza nella capitale ha raggiunto livelli simili a quelli dei paesi in guerra. Le bande armate continuano a combattere tra di loro per espandere il loro controllo territoriale: oltre il 60% di Port-au-Prince sarebbe sotto il loro controllo. Gli scontri con la polizia e le bande rivali sono "diventati più violenti e più frequenti", causando molte vittime civili, si legge nel rapporto secondo il quale la violenza fra gang ha portato alla morte di quasi 70 persone, tra cui 18 donne e due bambini, solo tra il 14 e il 19 aprile. Molte scuole e centri sanitari sono stati costretti a chiudere e la violenza ha compromesso anche l'accesso a molti beni e servizi. "Il popolo di Haiti continua a soffrire di una delle peggiori crisi dei diritti umani degli ultimi decenni e di una grave emergenza umanitaria", si legge nel rapporto dell'Onu.

Il primo ministro Ariel Henry ha chiesto il dispiegamento di una forza internazionale per aiutare la polizia nella lotta contro le bande criminali. Ma finora nessun Paese si è fatto avanti. Gli Stati Uniti hanno cercato di convincere il Canada ad assumere il ruolo, ma il primo ministro Justin Trudeau ha finora resistito.