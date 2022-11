Forte esplosione nel centro di Istanbul: diversi morti e feriti

Una forte esplosione ha scosso il cuore di Istanbul, in Turchia. Almeno 53 persone sono rimaste ferite nell'esplosione nella popolare Istiklal Caddesi, nel centro della città turca, verificatasi oggi 13 novembre. Le autorità riferiscono di diverse persone rimaste uccise: al momento si contano sei morti, ma il bilancio rischia di aggravarsi. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 16:00 (14:00 in Italia), quando la folla in Istiqlal Street è particolarmente densa, ha riferito il canale televisivo NTV.

L'agenzia statale Anadolu ha affermato che la causa dell'esplosione non è ancora nota, ma tutto lascia pensare una bomba lasciata in un sacco o al gesto compiuto da un kamikaze. Le autorità di Ankara non escludono la pista terroristica. Secondo il sito di notizie Mynet, le forze di sicurezza stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per determinare dove sarebbe stata piazzata una borsa, riempita con esplosivo, da un passante.

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parla di un "vile attentato". "C'è odore di terrorismo qui. C'è il sospetto che una donna abbia avuto un ruolo", ha dichiarato Erdogan, nel corso di una conferenza stampa all'aeroporto Ataturk prima di volare a Bali per il G20. "La nostra nazione stia sicura che gli autori saranno puniti come meritano", ha aggiunto il "Sultano".

Sul luogo sono subito arrivate squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze. Diversi video postati su Twitter mostrano la fuga delle persone. Nei filmati diffusi sui social - alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza - si vede l'istante dell'esplosione sulla via pedonale Istiklal, avvenuta in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra.