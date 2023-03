Forte terremoto in Afghanistan, avvertito anche in Pakistan

Una scossa di terremoto di magnitudo almeno 6.5 ha colpito l'Afghanistan nord orientale ed è stato avvertito nella capitale Kabul. Il sisma è stato avvertito anche in India, a Nuova Delhi, e in Pakistan, oltre che in Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan e Kyrgyzstan. L'Istituto di geofisica americano (Usgs) ha registrato l'epicentro a 40 km a sud-sudest di Jurm, nella provincia di Badakhshan, a una profondita di 187,6 km, alle 22.43 ora locale. Si registrano danni a palazzi e strutture. Una ragazza di 13 anni è morta a causa del crollo del muro della sua abitazione, mentre 34 persone sono rimaste ferite nel distretto settentrionale di Swat, in Pakistan.

La forte scossa di terremoto è stata avvertita anche nel nord dell'India. Sulla rete, testimonianze parlano di un lungo minuto di terrore a Islamabad, in Pakistan, come nella capitale indiana di New Delhi, e in altre località nella regione montuosa dell'Hindu Kush, alla congiunzione delle placche tettoniche euroasiatica e indiana. "La gente è scappata dalle proprie case, recitando il Corano", ha riferito un giornalista della Afp da Rawalpindi, nel Punjab pakistano.

Il paese ha una lunga e triste storia di sismi devastanti. Il 22 giugno dello scorso anno, un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la provincia afghana di Paktika, facendo più di mille morti e decine di migliaia di sfollati.