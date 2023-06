"Alcune forze russe passive di fronte all'avanzata del gruppo Wagner"

"Con prove molto limitate di combattimenti tra Wagner e le forze di sicurezza russe, si ritiene che alcune probabilmente sono rimaste passive, acconsentendo" all'avanzata dei mercenari di Yevgeny Prigozhin. È quanto si legge nell'analisi dell'intelligence militare britannica su quella che viene definita "la più significativa sfida allo stato russo dei tempi recenti".

"In un'operazione definita da Prigozhin 'la marcia della libertà, le forze di Wagner hanno varcato il confine ucraino entrando in Russia in almeno due località - prosegue l'analisi - a Rostov sul Don hanno quasi sicuramente occupato siti cruciali di sicurezza, compreso il quartier generale che gestisce le operazioni militari in Ucraina. Altre unità si stanno muovendo verso nord attraverso l'oblast di Vorenezh Oblast, quasi certamente puntando a dirigersi su Mosca".

"Nelle prossime ore", si legge ancora nella nota dell'intelligence, "la lealtà delle forze di sicurezza russa, in particolare della guardia nazionale russa, sarà cruciale per determinare lo sviluppo della crisi".

L'offensiva del gruppo Wagner

Cos'è successo dunque in Russia? I fatti, in breve. Dopo una giornata di tensioni, questa mattina il leader del gruppo Wagner Evgenij Prigo?in, considerato da sempre vicino a Putin, ha annunciato stamane che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate nella città russa di Rostov. Ieri lo stesso Prigo?in aveva lanciato pesantissime accuse contro la leadership di Mosca sostenendo che il ministero della Difesa avrebbe dato l'ordine di lanciare missili contro le basi dei miliziani.

L'attacco è stato lanciato dal Gruppo Wagner, una "compagnia militare privata" di proprietà di Prigo?in. Fondato in Russia nel 2013 questo esercito di miliziani ha operato per la prima volta proprio nel Donass all'inizio delle tensioni tra Russia e Ucraina. I mercenari del Gruppo Wagner (che sarebbero perlopiù ex detenuti) sono stati impiegati negli anni in molti altri conflitti e vengono considerati da molte fonti al servizio del ministero della Difesa russo, una sorta di braccio armato del Cremlino. Prigo?in sostiene di poter contare su 25mila uomini.