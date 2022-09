La fossa comune con 440 cadaveri

Una fossa comune con circa 440 cadaveri è stata scoperta a Izyum, la città ucraina liberata dalle forze di Kiev dopo mesi di occupazione russa. Lo scrive il Kyiv Independent citando la polizia della provincia di Kharkiv. I corpi saranno riesumati e sottoposti ad esami. Anche il presidente Zelensky ha parlato di questa macabra scoperta, nel suo messaggio serale: "Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha causato l'occupazione russa", ha detto. Oggi, venerdì, a Izyum ci saranno giornalisti ucraini e internazionali. "Vogliamo che il mondo sappia cosa sta realmente accadendo e cosa ha portato l'occupazione russa. La Russia lascia morte ovunque. E deve esserne ritenuta responsabile", ha concluso Zelensky.

La fosse comune a Izyum sarebbe "una delle più grandi sepolture di massa trovate in una città liberata", ha dichiarato l'investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv, Serhii Bolvinov, a Sky News. Al momento "sappiamo che alcuni sono stati uccisi (a colpi d'arma da fuoco), altri dal fuoco d'artiglieria, o per l'esplosione di mine. Alcuni sono morti negli attacchi aerei. Molti corpi non sono stati ancora identificati. Quindi le cause della morte verranno stabilite dalle indagini", ha spiegato.

"Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell’Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola già nell’Izyum liberata. E così sarà in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria”. Sono queste le parole pronunciate a inizio settimana da Zelensky in una visita a Izyum, dove ha issato di nuovo la bandiera dell’Ucraina. Alla celebrazione hanno preso parte i rappresentanti delle Forze armate ucraine e di altre forze di sicurezza, che pochi giorni fa hanno liberato la città dai russi.

La controffensiva con cui le forze di Kiev hanno ripreso importanti porzioni di territorio tra Kharkiv e Donbass avevano fatto pensare che si fosse davanti a una svolta decisiva, ma la fine della guerra in Ucraina non è ancora all'orizzonte.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sollecitato ancora una volta i Paesi Ue a continuare a fornire armi a Kiev: "È assolutamente vitale e necessario sostenere l'Ucraina con l'equipaggiamento militare di cui ha bisogno per difendersi e ha dimostrato di essere in grado di farlo se ben equipaggiata". La Commissione europea ha stanziato inoltre altri 150 milioni di euro per aiutare gli sfollati interni in Ucraina a trovare riparo in vista dell'inverno, e poi 100 milioni per la ricostruzione e la riparazione delle scuole danneggiate durante l'invasione iniziata ormai sette mesi fa.

"La possibile fornitura dagli Usa a Kiev di missili a lungo raggio avrebbe un carattere estremamente destabilizzante. Se gli Stati Uniti prenderanno questa decisione, oltrepasseranno la linea rossa e diventeranno parte diretta del conflitto e la Russia si riserva il diritto di rispondere adeguatamente", dice la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata da Ria Novosti.