La fossa comune con quasi 200 cadaveri all'ospedale di Gaza

L'ospedale Al Shifa, il principale di Gaza, è ormai sotto assedio. L'esercito israeliano ritiene che nelle sue vicinanze e sotterranei vi si nascondano miliziani di Hamas. Il direttore dell'ospedale, Mohammed Abu Salmiya, ha detto ai media internazionali che almeno 179 corpi sono stati sepolti in una fossa comune. Nella struttura sono ammassati pazienti, medici, infermieri e moltissimi civili sfollati. Israele ritiene che l'ospedale sia collegato a una rete di tunnel in cui ci sono infrastrutture di Hamas.

"Quello che sta accadendo è disumano", ha affermato Medici senza frontiere (Msf) sul social network X. "Abbiamo sepolto almeno 179 corpi in una fossa comune scavata nel complesso ospedaliero Al Shifa", ha detto all’Afp il direttore della struttura, aggiungendo che tra le vittime ci sono sette neonati prematuri, morti a causa della mancanza di elettricità. "Siamo stati costretti a farlo perché le camere refrigerate degli obitori sono fuori servizio". All'interno dell'ospedale l'odore dei corpi in decomposizione è soffocante secondo un reporter dell'Afp.

L'Onu continua a chiedere l'invio di carburante a Gaza, in particolare per alimentare i generatori negli ospedali. Il governo britannico ha lanciato un appello all'inviolabilità degli ospedali nella Striscia: "Gli ospedali dovrebbero essere luoghi sicuri, in grado di curare i pazienti, ed è straziante vedere che non sono in grado di farlo", ha dichiarato alla Camera dei Comuni il viceministro Andrew Mitchell.

Nei giorni scorsi decine di migliaia di palestinesi sono fuggiti dal nord della Striscia di Gaza, ormai in macerie, dopo che Israele ha aperto dei "corridoi" di evacuazione. Nel sud, anch'esso non risparmiato dai bombardamenti, centinaia di migliaia di sfollati sono ammassati vicino al confine con l'Egitto, in una situazione umanitaria catastrofica. Gli aiuti internazionali arrivano lentamente attraverso il valico di frontiera di Rafah.

Israele colpisce incessantemente la Striscia di Gaza dall'attacco sferrato sul suo territorio contro i civili dai commando di Hamas il 7 ottobre, e dal 27 ottobre porta avanti un'operazione di terra con l'obiettivo di "annientare" il movimento islamico, al potere nelle zone assediate. I bombardamenti israeliani hanno ucciso un totale di 11.240 persone, per lo più civili, tra cui 4.630 bambini, secondo il ministero della sanità di Hamas. Da parte israeliana, secondo le autorità, circa 1.200 persone sono state uccise, la stragrande maggioranza civili, il giorno dell'attacco. Una carneficina di portata e violenza mai viste dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948.

