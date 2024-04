Ecco chi finanzia il fossile nei paesi poveri: in cima alla lista dell'Europa c'è l'Italia

Centoquarantadue miliardi di dollari. È questa la cifra monstre che le istituzioni finanziarie pubbliche dei paesi del G20 e le banche multilaterali di sviluppo hanno investito per il sostegno pubblico alle fonti fossili nei Paesi meno sviluppati. Un investimento che contraddice gli impegni presi dai Paesi più industrializzati per la lotta contro il cambiamento climatico. È quanto emerge da un nuovo rapporto di Oil Change International e Friends of the Earth degli Stati Uniti, che mostra quanto i membri del G20 abbiano messo sul piatto per finanziare un settore altamente inquinante nel triennio 2020-2022. L'Italia, gli Stati Uniti e la Germania sono tra i primi in classifica che hanno erogato più di tutti per finanziare i progetti nei Paesi meno sviluppati sui combustibili fossili prima della fine del 2022-23.

Nel triennio preso in considerazione dal report, i Paesi del G20 e le banche multilaterali di sviluppo hanno mediamente erogato fondi pubblici internazionali per i combustibili fossili pari ad almeno 47 miliardi di dollari l'anno, quasi 1,4 volte il contributo erogato per il settore delle energie pulite nello stesso periodo (35 miliardi di dollari all'anno). Il Regno Unito ha fornito in media circa 600 milioni di dollari all'anno. Una parte del denaro va alle economie sviluppate, come l'Australia. Un fattore che dimostra ancora una volta come i Paesi a reddito medio più alto ricevano ancora più finanziamenti rispetto a quelli più poveri.

Secondo il rapporto, Canada, Giappone e Corea del Sud sono state le maggiori fonti di tale finanziamento nei tre anni presi in esame, durante i quali il gas ha ricevuto più attenzione rispetto al carbone o al petrolio. Questo perché mentre i finanziamenti per il fossile sono diminuiti rapidamente, quelli per i progetti relativi al petrolio e al gas sono continuati a un ritmo sostenuto. Nel periodo 2020-22, il Canada ha fornito annualmente in media poco meno di 11 miliardi di dollari, mentre la Corea del Sud ha messo a disposizione 10 miliardi di dollari e il Giappone circa 7 miliardi di dollari, la Cina ha messo sul piatto 4 miliardi e l'Italia, ha disposto 2,5 miliardi di dollari. Il nostro Paese ha concesso 2,4 miliardi, più degli Stati Uniti con 2,2 miliardi, della Germania che ha messo a disposizione 2 miliardi, della Russia 1,3 miliardi di dollari e dell'Arabia Saudita con 800 miliardi. C'è poi la Banca mondiale, che ha fornito il maggior numero di sussidi diretti ai combustibili fossili, con una media di 1,2 miliardi di dollari all'anno. E il 68 per cento di questo importo è andato al gas.