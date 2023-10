"Sapranno che ci siamo amati fino alla fine": la foto del bacio durante il massacro al rave party

Hanno sentito numerosi colpi di pistola sopra le loro teste poi hanno visto le persone cadere a terra sotto i loro occhi, questo il racconto dei due sopravvissuti al rave party del 7 ottobre scorso in cui hanno perso la vita 260 persone per mano dei miliziani di Hamas. Dopo essere scappati si sono nascosti tra dei cespugli, poi hanno pensato, nonostante gli attimi di terrore, di scattarsi un selfie, un'ultima foto mentre si baciavano per far sapere a tutti, nel caso fossero morti, che si erano amati fino alla fine.

Sono Amit Bar e il suo fidanzato Nir, dopo lo shock la ragazza ha deciso di pubblicare la foto del loro bacio su Instagram accompagnando l'immagine con una lunga e toccante lettera. "Amore mio, è ancora impossibile per me riassumere quello che abbiamo passato lì, senza Ziv (un loro amico ancora disperso, ndr), e fino a quando non sarà a casa nulla sarà finito. Ma siamo qui per miracolo". "Siamo scappati come pecore al macello – continua -, siamo corsi nei campi e tu mi hai preso per mano"."Quando ti ho detto che non avevo più forza, tu mi hai detto che non avevamo scelta e dovevamo continuare a correre". "Improvvisamente hai detto di voler fare un selfie e io mi sono arrabbiata perché non capivo cosa c'entrasse in quel momento. Ho capito solo dopo che, se fossimo morti, la nostra famiglia avrebbe avuto almeno un ricordo del fatto che ci siamo amati fino all'ultimo istante. Mi hai protetto con il tuo corpo e penso - conclude la ragazza - a tutte le altre coppie con un finale diverso dal nostro. I drammi che non sono stati immortalati".

