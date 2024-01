Le foto dell’eruzione vulcanica, lava verso le case: "È terrificante"

Dichiarato lo stato di emergenza in Islanda per una nuova eruzione vulcanica verificatasi a sud-ovest della capitale Rejkyavik. "Si è aperta una crepa su entrambi i lati delle difese che avevano iniziato a essere costruite a nord di Grindavik", ha spiegato l'Imo nel suo bollettino. La fessura si sta rapidamente espandendo e la lava si sta dirigendo verso le case. Si trova ora a circa 600 metri dalle abitazioni più alte di Grindavík, un villaggio di pescatori abitato da circa 3mila persone che è stato evacuato velocemente nella notte dopo le prime avvisaglie.

Le immagini mostrano grandi colate di lava illuminare la notte buia e getti arancioni alzarsi in cielo. Nessuna vita è in pericolo assicura il presidente islandese Gudni Johannesson. Il traffico aereo non sarà interrotto. Il primo ministro islandese Katrín Jakobsdóttir ha dichiarato che "la situazione è terrificante. È spaventoso vedere quanto sia vicina l'eruzione a Grindavík".

Questa è la quinta eruzione vulcanica in Islanda in due anni, la precedente si è verificata nemmeno un mese fa, il 18 dicembre. Il Paese conosciuto come la terra di ghiaccio e fuoco ospita 33 sistemi vulcanici attivi, il numero più alto in Europa.