Cosa c'è dietro le foto (false) di Trump con degli afroamericani

Una campagna elettorale combattuta (anche) a colpi di foto deepfake create con l'intelligenza artificiale. Sui social, negli ultimi tempi è sempre più facile imbattersi in foto di Donald Trump in compagnia di cittadini afroamericani: si tratta di foto false e, secondo quanto ricostruito da un'inchiesta della Bbc, create appositamente dai sostenitori di Trump per ingraziarsi la fetta di elettorato afroamericano.

Cliff Albright, co-fondatore dell'associazione "Black voters matter" sostiene che si tratti di una "narrativa strategica" progettata per mostrare Trump come popolare nella comunità nera. Una tendenza alla disinformazione che vede nell'intelligenza artificiale generativa uno strumento potentissimo. Ma chi c'è dietro la creazione e la condivisione di questi deepfake?

Tra pagine satiriche e fan di Trump: l'Ia è un rischio per le elezioni americane

A differenza del 2016, quando sono emerse chiaramente campagne di influenza straniera sulle presidenziali statunitensi, le immagini generate dall'intelligenza artificiale sembrano essere state realizzate e condivise dagli stessi elettori statunitensi. Non ci sono prove che colleghino la diffusione di questi deepfake con l'entourage che gestisce la campagna presidenziale di Trump.

Di certo c'è che uno dei profili che ha contribuito in modo sostanziale alla diffusione delle foto false risponde al nome di Mark Kaye, repubblicano convinto e conduttore di un programma radiofonico di stampo conservatore molto popolare in Florida. Su Facebook, Kaye conta più di un milione di follower, e proprio lì ha condiviso un'immagine in cui un Trump sorridente appare in compagnia di alcune donne afroamericane.

Ad una prima occhiata la foto può apparire autentica, ma con un po' di attenzione si nota che la pelle delle persone è un po' troppo lucida, e, soprattutto, che le dita delle mani presentano imperfezioni poco realistiche.

Trump supporters target black voters with faked AI images https://t.co/9NOC59jSw9 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 4, 2024

"Non sono un fotoreporter", ha commentato Kaye commentando la questione nel suo programma radiofonico. "Non sono là fuori a scattare foto di ciò che sta realmente accadendo. Sono un narratore e non sto dicendo che (la foto) sia accurata. Non sto dicendo: 'Ehi, guarda, Donald Trump era a questa festa con tutti questi elettori afroamericani. Guarda quanto lo amano!' Se qualcuno vota in un modo o nell'altro in base a una foto che vede su una pagina Facebook, il problema è di quella persona, non del post", ha affermato.

Un'altra immagine falsa ampiamente circolata sui social vede Trumo in posa con alcuni uomini afroamericani seduti su di un portico d'ingresso. La foto ha iniziato a circolare dalla pagina satirica "Trump history 45", che crea immagini dichiaratamente fake con protagonista Trump. Ma, evidentemente, non tutti utenti social posseggono gli strumenti per distinguere i contenuti reali da quelli generati artificialmente, e la foto ha iniziato a diventare popolare quando è stata ricondivisa con una nuova didascalia che parlava di un incontro mai avvenuto tra l'ex presidente e membri della comunità afroamericana.

Il co-fondatore di "Black voters matter" ha affermato che sembra esserci una recrudescenza delle tattiche di disinformazione rivolte alla comunità nera, come nelle elezioni del 2020. "Ci sono stati tentativi documentati di indirizzare nuovamente la disinformazione alle comunità nere, in particolare agli elettori afroamericani più giovani", ha dichiarato alla Bbc. L'attenzione dell'entourage repubblicano a questa minoranza non corre solo sui social e non è solo frutto di casuali vezzi artistici di singoli elettori: la prossima settimana il principale comitato di azione politica che sostiene Trump, lancerà una campagna pubblicitaria rivolta agli elettori specificamente alle comuntà nere in Georgia, Michigan e Pennsylvania.