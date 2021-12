La foto choc dell'ospedale per i No Vax: "Ecco i farmaci che prende ogni giorno un malato di Covid"

Un tavolo pieno zeppo di farmaci, flaconi e bottigliette: è la foto condivisa dalla Rottal-Inn Kliniken, complesso ospedaliero della Bassa Sassonia che ha voluto mostrare la quantità di medicinali necessari per assistere un paziente ricoverato per Covid.

“Questi farmaci, integratori e alimenti liquidi vengono somministrati a un paziente gravemente malato di coronavirus e sotto ventilazione nella nostra terapia intensiva. AL GIORNO. La vaccinazione può proteggere da tutto questo”, è il commento che la direzione ospedaliera ha voluto aggiungere alla foto, nel tentativo di convincere i No Vax a sottoporsi alla vaccinazione.

La Germania nelle ultime settimane sta facendo fronte a un’impennata di contagi che ha messo in crisi l’intero sistema sanitario nazionale, costringendo gli ospedali e le cliniche a riorganizzarsi - soprattutto quelle della Baviera e della Sassonia - per far fronte al picco di ricoveri. E si guarda adesso con timore alle feste, come confermato da Gerhard Schlegel, ceo delle Rottal-Inn Kliniken: “L’unità di terapia intensiva è completamente piena da giorni e abbiamo difficoltà ad assicurare le cure di emergenza - ha detto Schlegel - È molto dura per i nostri medici e infermieri, dobbiamo far sì che resistano nello svolgere il loro lavoro”.

"Quello che si fa nelle cliniche è quasi disumano - ha aggiunto Schlegel, che ha lanciato un appello - Il personale lavora fino allo sfinimento. Ora abbiamo bisogno dell'aiuto della popolazione. Preghiamo di vaccinarsi, mantenere le distanze, indossare una mascherina e limitare i contatti”.