Le nuove foto satellitari delle truppe russe vicino al confine ucraino

Diverse immagini satellitari diffuse nelle ultime ore da Maxar Technologies, una società di tecnologia spaziale statunitense, mostrano nuove truppe ed equipaggiamenti militari schierati nella Russia occidentale e nel Sud della Bielorussia. Molto vicino ai confini dell'Ucraina. Negli ultimi giorni Russia e Bielorussia hanno organizzato enormi esercitazioni sul suolo bielorusso.

Un'immagine mostra oltre 100 veicoli assemblati in un aeroporto vicino a Mazyr, nel sud della Bielorussia. E secondo la stessa società tecnologica Usa, trasportatori di attrezzature pesanti sono visti a Klintsy, nella Russia occidentale: possono essere utilizzati per trasportare carri armati, artiglieria e attrezzature pesanti. Un disboscamento e un nuovo schieramento sono stati visti infine a Pochep, nella Russia occidentale. Maxar Technologies da settimane segue la formazione delle forze russe.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annullato l'incontro con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, che avrebbe dovuto esserci giovedì 24 febbraio per discutere la crisi tra Ucraina e Russia. "La scorsa settimana avevo accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov il 24 febbraio, per discutere le preoccupazioni dei nostri Paesi sulla sicurezza europea. Ma "il meeting si sarebbe tenuto "solo se la Russia non avesse invaso l'Ucraina", spiega Blinken. "L'invasione sta iniziando e la Russia ha chiarito il proprio totale rifiuto della diplomazia. Non ha più senso andare avanti con l'incontro a questo punto. Mi sono consultato con i nostri alleati e partner. Tutti sono d'accordo. Ho inviato al ministro Lavrov una lettera per informarlo", dice Blinken durante la conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.