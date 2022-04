Ucraina, trovato morto il fotoreporter scomparso Maks Levin

Maks Levin, il fotoreporter ucraino scomparso oltre due settimane fa, è stato ritrovato morto vicino a Kiev, come riferito da LB.ua, il giornale ucraino in cui lavorava . Il suo corpo è stato ritrovato ieri nei pressi del villaggio di Huta Mezhyirska. "Secondo le prime informazioni, Maks Levin e' stato assassinato da soldati delle forze armate russe" si legge in una nota dell'Istituto per i mezzi di comunicazione dell'Ucraina che cita la Procura generale dello Stato. Il fotografo, accompagnato da Oleksiy Chernyshov, un militare in servizio ed ex fotografo, era andato lo scorso 13 marzo a Guta Mezhyhirsk per documentare le conseguenze dell'aggressione russa. I due, lasciata la macchina, si erano diretti verso il villaggio di Moshchub. Si è poi saputo che in quell'area erano scoppiati intensi combattimenti.

Levin, nato nel 1981, collaborava con testate nazionali e internazionali tra cui Reuters, Bbc e Ap. Per più di 10 anni ha lavorato nella redazione di LB.ua e le sue foto sono state pubblicate su Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Korrespondent.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Radio Svoboda. Lascia moglie e quattro figli minori. Nessuna notizia ancora del collega che lo accompagnava nel servizio giornalistico del 13 marzo scorso, Oleksiy Chernyshov. Levin stava seguendo da vicino la guerra in Ucraina: questo il suo ultimo pezzo per Reuters. La maggior parte dei suoi progetti di documentari sono legati alla guerra in Ucraina: "Ogni fotografo ucraino sogna di scattare una foto che fermi la guerra" diceva.