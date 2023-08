Una frana si abbatte sulle case: diversi morti e dispersi

La Cina, ancora una volta, è stata colpita da fenomeni atmosferici. Il maltempo ha causato 21 vittime nello Shaanxi, nella zona settentrionale del Paese, a causa di una frana innescata da forti piogge. Il bilancio, fornito dai media locali, è provvisorio e si tema che possa salire nelle prossime ore. Al momento, infatti, ci sono almeno altri 6 dispersi.

La tragedia è legata a un'inondazione improvvisa registrata venerdì 11 agosto in una zona di montagna nel villaggio di Weiziping, a sud di Xi'an, nella provincia dello Shaanxi, che ha provocato una frana abbattutasi su alcune case, danneggiando strade, ponti, rete elettrica e altre infrastrutture. Un centinaio di militari e vigili del fuoco sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso continuate oggi, rese difficili dalle rocce e dagli alberi finite sulle strade.

Parti della Cina subiscono forti piogge e inondazioni ogni estate, ma quest'anno si sono registrati devastanti fenomeni in alcune aree del Paese. In altre regioni, invece, persiste il problema della la siccità, che sta danneggiando i raccolti e mettendo in ginocchio l'economia locale.

21 people were killed and 6 others injured as a result of #mudslides as a result of heavy rains in northwestern #Shaanxi province #China#ChinaNews #China #weather #North #RainyDaysByV pic.twitter.com/p8QLgLRAdK