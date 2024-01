Sepolti dalla frana improvvisa: decine di persone sotto le macerie

Il numero di vittime non è noto. Almeno 47 persone sono state sepolte da una frana lunedì mattina nella provincia cinese sudoccidentale dello Yunnan. Lo riferiscono i media statali. Le operazioni per salvare i superstiti sono in corso nella contea di Zhenxiong, nei pressi della città di Zhaotong. Il presidente Xi Jinping ha chiesto ricerche a tutto campo, con tutti i mezzi possibili.

Secondo il People's Daily, più di 500 persone sono state evacuate dalla regione dopo l'incidente. L'incidente è avvenuto alle 05:51 ora locale (tarda serata di domenica in Italia). L'emittente statale CCTV ha confermato che circa 18 abitazioni sono rimaste sepolte nell'incidente. Le cause dell'incidente non sono chiare.

I video dei media locali hanno mostrato i soccorritori al lavoro tra gli edifici crollati, con temperature ben al di sotto dello zero. Il disastro di lunedì è avvenuto in una zona rurale circondata da imponenti vette ricoperte di neve. Lunedì mattina le temperature a Zhenxiong si sono aggirate intorno ai -4°C. Le frane sono frequenti nella regione. Nel gennaio 2013, almeno 18 persone sono rimaste uccise nella contea di Zhenxiong a causa di una frana.

Le forti piogge avevano provocato un disastro simile vicino alla città settentrionale di Xi'an ad agosto, causando la morte di più di 20 persone, mentre a giugno una frana nella provincia sud-occidentale del Sichuan, anch'essa remota e montuosa, aveva ucciso 19 persone.