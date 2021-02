Il ghiacciaio frana e travolge una diga: si teme una strage

Si teme una strage. La frana di una parte di un ghiacciaio sull'Himalaya ha causato lo straripamento del fiume Alaknanda, in India, e una grave inondazione. Il numero delle vittime non è ancora confermato. Potrebbe essere molto alto.

La valanga causata dal distaccamento di una parte di ghiacciaio ha rotto la diga e distrutto ponti e strade. In corso i soccorsi. I villaggi lungo fiume vengono evacuati.

Le autorità temono diverse vittime in quanto, secondo i media, almeno 150 operai che lavorano in una centrale elettrica, sarebbero stati travolti dalle acque nello stato di Uttarakhand anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Per ora è stata confermata la morte di tre persone, ma si teme un bilancio molto pesante tra gli abitanti locali e in particolare tra gli operai della centrale idroelettrica collegata alla diga, letteralmente scavalcata dall’acqua spostata dall’urto della frana ghiacciata.

Le immagini che circolano sui social sono drammatiche: l’onda di piena provocata dall’impatto del ghiaccio franato si abbatte sulle sponde del fiume e su una vallata del distretto di Chamoli. “Abbiamo localizzato almeno tre cadaveri sul letto del fiume". Secondo un ultimo aggiornamento le persone scomparse sono 150, "e ci sono 16 o 17 persone intrappolate all’interno di un tunnel”, ha detto all’Afp un portavoce della polizia nello stato di Uttarakhand

A disaster was reported at Raini village at around 1045 am, affecting two dam sites in Chamoli. Immediate instructions were issued to take stock of the situation and take emergency measures. Simultaneously, state’s disaster response mechanism was activated. #Uttarakhand