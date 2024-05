Frana su un villaggio: famiglie sepolte nel sonno, centinaia di morti in Papua Nuova Guinea

Centinaia di persone potrebbero essere morte dopo che un'enorme frana ha raso al suolo decine di case e sepolto vive alcune famiglie in un remoto villaggio nel nord della Papua Nuova Guinea, in Oceania. Come riporta la Reuters, secondo le prime informazioni più di 50 case, molte delle quali con persone ancora addormentate all'interno, sarebbero state sepolte quando lo smottamento ha colpito il villaggio di Kaokalam intorno alle 3 del mattino. Un testimone ha detto all'agenzia che il bilancio delle vittime stimato sarebbe di quasi 300, tra cui suo fratello e suo cugino.

L'Australian Broadcasting Corp e altri media locali hanno riferito che più di 100 persone sono state uccise. Un uomo che è tornato indietro per cercare di salvare i suoi due figli sarebbe stato sepolto insieme alla sua famiglia allargata. Il villaggio si trova nella provincia di Enga, a circa 600 chilometri a nord della capitale Port Moresby. Il primo ministro James Marape ha spiegato che le autorità stanno rispondendo al disastro. "Stiamo inviando i funzionari addetti alle catastrofi per incontrare i funzionari provinciali e distrettuali di Enga e avviare i soccorsi, il recupero dei corpi e la ricostruzione delle infrastrutture", ha dichiarato Marape. "Rilascerò ulteriori informazioni non appena sarò pienamente informato sull'entità della distruzione e della perdita di vite umane", ha aggiunto.

"La devastante frana, che viene descritta come un disastro naturale senza precedenti, si è verificata nelle prime ore di questa mattina, causando ingenti danni alle proprietà e alle vite umane, che al momento non sono state censite", ha dichiarato l'amministratore provinciale dell'Enga, Sandis Tsaka, ha dichiarato che sono state inviate nell'area squadre di pronto intervento, tra cui operatori per i disastri, polizia e sanità, per valutare l'entità dei danni.