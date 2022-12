Francesca e Nino, i fidanzati trovati morti in Inghilterra: un fermato

Due italiani sono stati uccisi a Thornaby, cittadina nel Regno Unito. Si tratta di due fidanzati originari della provincia di Messina: Francesca Di Dio, 20 anni, di Montagnareale, e Nino Calabrò, 25 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. I due ragazzi vivevano insieme, lei aveva raggiunto da poco il compagno nella città in cui lui aveva trovato lavoro.

Francesca Di Dio e Nino Calabrò sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre, dagli amici dei ragazzi che non riuscivano a mettersi in contatto con loro da giorni. Anche le famiglie dei ragazzi, dopo diverse chiamate e messaggi a cui non avevano ricevuto risposta, si erano allarmati.

Nelle ultime ore, un ragazzo di 21 anni è stato fermato dalla polizia di Thornaby con l'accusa di omicidio. Sconcerto nelle comunità di provenienza dei giovani.