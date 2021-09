In Francia contraccezione gratis per tutte le donne fino a 25 anni

L'annuncio del ministro della Salute Olivier Véran. Attualmente le spese per la contraccezione ormonale in Francia sono gratuite per tutte le ragazze fino ai 18 anni

In Francia la contraccezione ormonale sarà a carico dello Stato e quindi gratuita per tutte le donne fino ai 25 anni a partire dal 1 gennaio 2022. Ad annunciarlo il ministro della Salute Olivier Véran. Attualmente le spese per la contraccezione in Francia sono gratuite per tutte le ragazze fino ai 18 anni.

Véran, in un intervento su France 2 ha spiegato il perché della decisione. "Ho osservato, insieme alle autorità scientifiche, un calo della contraccezione in un certo numero di giovani donne e il primo motivo è una rinuncia per motivi economici", ha detto il ministro, specificando che la copertura (che riguarda sia il costo del contraccettivo sia tutti i servizi ad essa legati, come la visita dal medico per la prescrizione e le analisi), sarà assicurata "indistintamente" con uno "sforzo" economico che Véran ha quantificato in "21 milioni di euro" all'anno. Fino ad ora era previsto il rimborso al 100% fino ai 18 anni per alcune tipologie di pillole anticoncezionali, diaframmi, impianti contraccettivo sottocutaneo e IUD (dispositivi intrauterini). Il limite dei 25 anni è stato fissato perché secondo il ministro si tratta di "un'età che corrisponde, in termini economici, sociali e di reddito" a una "maggiore autonomia".

Nel 2013 la Francia aveva già reso gratuita la contraccezione per tutte le ragazze tra i 15 e i 18 anni (misura che ha portato a una diminuzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, secondo Le Monde) per poi estendere la possibilità nel 2020 anche alle minori di 15 anni. "Ogni anno, in Francia, quasi 1.000 ragazze dai 12 ai 14 anni restano incinte" e tra queste gravidanze "770 si sono concluse con un aborto", aveva spiegato il governo francese a fine 2019 per giustificare l'estensione della misura anche alle ragazze al di sotto dei 15 anni.