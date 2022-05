La Francia dice addio all'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici

Dal 16 maggio la Francia dice addio all'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi pubblici. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Veran, al termine del Consiglio dei ministri. "La situazione epidemiologica sta migliorando, la pandemia non è finita, ma il numero dei nuovi casi su base giornaliera è in diminuzione e riteniamo che non sia più opportuno mantenere l'obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici a partire dal 16 maggio", ha dichiarato alla stampa.

Oltralpe l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso è caduto il 14 marzo. Le uniche eccezioni ad oggi riguardano appunto i mezzi pubblici, strutture sanitarie, studi medici, farmacie e case di riposo (luoghi in cui basta comunque una chirurgica), mentre nei cinema e a scuola i dispositivi di protezione non sono più obbligatori da tempo.