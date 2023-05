Sgozza la figlia di cinque anni e si getta dal balcone

Un uomo di 40 anni avrebbe sgozzato la figlia di appena 5 anni a Courbevoie, un quartiere di Parigi. Secondo quando si apprende l'uomo si era separato dall'ex compagna e i giudici avevano affidato la bambina alla donna. Secondo Le Parisien giorno stesso dell'omicidio un giudice aveva emesso un'ordinanza che stabiliva il divieto di avvicinamento nei confronti della sue ex famiglia.

La polizia sarebbe stata allertata la sera stessa dell'omicidio, avvenuto ieri, giovedì 11 maggio, da un'amica dell'ex compagna. Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe andata a cercare la figlia a casa dell'uomo da cui si stava separando e non avrebbe dato segno di sé per molte ore.

Nella notte è scattata l'ispezione della polizia. Le forze dell'ordine hanno dapprima bussato alla casa dell'uomo. A quel punto la donna è uscita dalla porta nuda e in stato di shock. Contemporaneamente l'uomo avrebbe preso la figlia in ostaggio precisando che "la bambina era ferita, ma stava bene" e intimando che la polizia si sarebbe dovuta allontanare.

L'epilogo è raccappricciante. L'uomo con la faccia coperta di sangue si sarebbe affacciato al balcone e poi tagliato la gola prima di cadere dalla balaustra. Una volta fatta irruzione la polizia ha invece trovato la piccola senza vita, barbaramente sgozzata, probabilmente dal padre. Alla polizia non è rimasto che accertarne la morte. L'uomo è stato invece stato portato d'urgenza in ospedale in condizioni di urgenza.

La coppia era già nota alla polizia per le frequenti e violenti liti coniugale, ma nulla poteva fare presupporre a un epilogo simile. Un infanticio su cui gli inquirenti stanno ancora indagando, ma che ha lasciato l'intero paese sotto shock.