Variante delta, la svolta sul Green pass per bar e trasporti: cosa cambia da agosto

L'annuncio di Macron cambia le carte in tavola. Il pass sanitario (vaccino o avvenuta guarigione dal Covid) da agosto sarà utilizzato anche nei caffè, nei ristoranti, nei centri commerciali, negli ospedali, nelle case di riposo e nei trasporti. Altri Paesi potrebbero imitare Parigi. Gli Usa frenano sulla terza dose, Israele dice sì (per gli immunodepressi)

"A partire da agosto il pass sanitario sarà utilizzato anche nei caffè, nei ristoranti, nei centri commerciali, negli ospedali, nelle case di riposo e su aerei, treni e auto per lunghi tragitti" in Francia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando che "solo i vaccinati e coloro che hanno un test negativo potranno accedere a questi luoghi, sia come clienti, che come utenti o dipendenti".

In Francia da agosto pass per ristoranti e trasporti

Il presidente francese si è rivolto ai connazionali in un messaggio televisivo, dopo il consiglio di Difesa sanitario che si è tenuto all'Eliseo. In Francia, si stanno moltiplicando timori e segnali d'allerta per la rapida avanzata della variante Delta. Nuovo pacchetto di leggi dopo che i contagi sono più che raddoppiati in meno di una settimana. C'è una "forte ripresa" dell'epidemia legata al coronavirus che riguarda "tutte le nostre regioni" ha detto il presidente francese. "Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto", ha avvertito Macron, annunciando - come previsto - l'obbligo di vaccinazione, "entro il 15 settembre" per il personale sanitario.

Poi l'appello a tutti i francesi a farsi vaccinare, in modo volontario, per vincere la lotta sul nemico invisibile. Macron ha annunciato anche l'avvio di campagne di vaccinazione per gli studenti a partire dal mese di settembre. Nel messaggio alla nazione pronunciato questa sera in tv, il presidente ha inoltre annunciato che i test Pcr saranno "a pagamento a partire dall'autunno, salvo prescrizione medica. Grazie all'eccezionale impegno dei sanitari, siamo riusciti a controllare l'epidemia e a tornare a vivere".

In poche ore più di 900 mila francesi hanno preso un appuntamento per farsi vaccinare.

"Il Presidente Macron annuncia che dal primo agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e mezzi pubblici. Inevitabile anche da noi, prima lo capiamo e meglio è". Lo scrive, su Twitter, il virologo Roberto Burioni. Non è dato sapere se anche il governo italiano stia facendo ragionamenti simili a quelli dell'Eliseo. I numeri italiani e francesi non sono paragonabili per adesso. Dal generale Figliuolo nessuna chiusura in merito.

Grecia, obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari

La Grecia ha deciso di rendere obbligatoria la vaccinazione per gli operatori sanitari, a partire dal primo settembre. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriákos Mitsotákis in un discorso alla nazione, con l'obiettivo di incoraggiare la popolazione a vaccinarsi di fronte alla diffusione della variante Delta.

La vaccinazione diventa poi obbligatoria dal 16 agosto per le persone che lavorano nelle case di riposo, ha aggiunto il primo ministro. "Quelli che non lo fanno saranno messi in congedo temporaneo dal 16 agosto", ha concluso.

Nessuna terza dose negli Usa

Non c'è alcuna terza dose di vaccino in programma al momento negli Stati Uniti. "Nulla è cambiato" dopo il briefing di lunedì sera tra Pfizer e i funzionari della sanità federale americana. Secondo quanto riferisce la Cnn, i cittadini americani completamente vaccinati non hanno bisogno di un richiamo.

"I funzionari sanitari - si legge - vengono regolarmente informati dai produttori e da altri sui dati più recenti sui vaccini anti-Covid, e oggi Pfizer si è offerta di informare i funzionari sui loro ultimi dati preliminari. Apprezziamo le informazioni che hanno condiviso, e i funzionari continuano a impegnarsi in un processo rigoroso basato sulla scienza per considerare se, quando o per chi potrebbe essere necessario un richiamo".

Il numero di americani ricoverati per Covid-19 supera quota 19.000, il numero più alto dall'inizio di giugno. Il numero di americani completamente vaccini raggiunge il 48%.

Israele ha iniziato ieri la somministrazione della terza dose

Israele ha iniziato ieri la somministrazione della terza dose di vaccino Pfizer contro il coronavirus ai pazienti più vulnerabili, sullo sfondo di un nuovo aumento dei contagi legato alla diffusione della variante Delta. La metà della popolazione israeliana ha ricevuto il vaccino Pfizer con un accordo firmato con il gigante farmaceutico che ha fornito rapidamente milioni di dosi in cambio dei dati sugli effetti del suo vaccino. Questa campagna ha consentito di immunizzare il 55% della popolazione e la riduzione dei casi a meno di 100 al giorno. Ma nelle ultime settimane i contagi hanno ripreso ad aumentare e alcune misure sono state imposte nuovamente come la mascherina nei luoghi chiusi.

Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati più di 400 casi contro la media di 200 dell'ultima settimana. In questo contesto il ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della terza dose ad alcune fasce di popolazione immunodepressa. Una decisione che arriva proprio quando Pfizer intende chiedere alle autorità sanitarie americane di autorizzare il richiamo perché la protezione dal virus scema dopo i primi sei mesi.