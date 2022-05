Il francobollo col "vaffa" alla Moskva messo in vendita online dalle poste ucraine

Il servizio postale ucraino, Ukrposhta, ha deciso di mettere in vendita diversi gadget anti-Russia, per raccogliere fondi da destinare in beneficenza e da utilizzare per supportare il Paese nella guerra. Tra i prodotti disponibili su eBay spicca il francobollo che celebra l'affondamento della Moskva e che ritrae un soldato ucraino mentre rivolge il dito medio all'incrociatore mentre si inabissa. L’ormai celebre valore postale disegnato da Borys Groch e presentato dalla vice ministra ucraina degli Esteri, Ermine Dzheppar, racconta in un’immagine la vicenda dei tredici marinai ucraini di stanza sull’Isola dei Serpenti che hanno mandato un colorito "saluto" a una nave russa: l’incrociatore Moskva finito anch’esso da lì a poco al centro delle cronache di guerra.

Oltre al francobollo sono disponibili altri gadget come felpe e magliette, sempre con la medesima stampa. Ad annunciare la notizia sui social è stato il direttore generale del servizio postale ucraino, Igor Smelyansky: "Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay. Adesso non ci saranno più code per acquistare il francobollo andato a ruba":

Il kit in vendita a 49,95 dollari, 5 dei quali saranno donati al fondo di beneficenza di Ukrposhta, conterrà un foglio con i francobolli, una cartolina e una busta per lettere e si potrà acquistare anche dall'estero. A breve - annuncia Smelyansky - saranno organizzate anche aste online per lotti con prodotti unici.