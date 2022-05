"Bene, sei bianco": l'autista si indigna per la frase razzista e fa scendere i clienti

Lui si chiama James Bode, è un'autista e negli Stati Uniti è diventato un simbolo della lotta alla discriminazione nei confronti degli afroamericani. Nei giorni scorsi Bode ha risposto senza peli sulla lingua alle frasi razziste di una coppia di clienti davanti a un ristorante di Catasauqua, in Pennsylvania. Una scena immortalata dalla telecamera di servizio presente nel mezzo.

Il filmato è eloquente. Non appena entra nell'auto la donna dice: "Bene, sei un ragazzo bianco". Una frase che l'autista mostra subito di non apprezzare. "Scusi?" chiede. E lei: "Sì, un bianco normale che parla inglese". A quel punto Bode non ci pensa due volte e invita la cliente a scendere subito dall'auto. "È inappropriato" dice. "Se una persona non bianca fosse stata su questo sedile, quale sarebbe stata la differenza? Non prenderò la corsa, uscite". Gli animi si scaldano. L'uomo, che non era ancora salito, non la prende bene: "Ti do un pugno sulla tua faccia di…" dice. A quel punto il conducente informa i clienti che la conversazione è stata registrata e minaccia di denunciarli per aggressione. Ma gli insulti proseguono: "Sei un fottuto stron**. Amante dei neg**".

L'autista, che lavora per l'azienda di trasporti Lyft, ha poi pubblicato il filmato sulla sua pagina Facebook e denunciato i due clienti. Un piccolo gesto per mettere all'angolo i razzisti. "Per tutti quelli che mi contattano e mostrano sostegno, grazie. Lo apprezzo, davvero" ha scritto sui social. "Ma non dovrei essere 'il ragazzo' che ha fatto o ha detto questa cosa, dovremmo essere tutti quella persona".

Il video del battibecco tra i clienti e il conducente