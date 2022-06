Fratelli annegano nella piscina della scuola e nessuno se ne accorge in tempo

Due fratelli adolescenti hanno perso la vita nella piscina di una scuola americana in circostanze ancora tutte da chiarire. Nella serata di ieri i ragazzi di 19 e 16 anni si sono introdotti all’interno dell’impianto sportivo della Lincoln High School di Bayonne, nello Stato del New Jersey, scuola che entrambi frequentavano, per fare una nuotata. Poi però deve essere successo qualcosa di imprevisto e i due sono annegati davanti agli occhi della sorella di 11 anni.

I soccorritori accorsi sul luogo della tragedia hanno provato a rianimarli ma senza successo. Le indagini stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica della tragedia e come i due fratelli siano annegati. “La città di Bayonne è in lutto dopo aver appreso della morte di due fratelli adolescenti, annegati nella nostra Lincoln Community School Pool. Chiedo che tutti rispettino la privacy della famiglia, mentre affrontano questa indicibile tragedia”, ha dichiarato Jimmy Davis, sindaco di Bayonne.