Fratellini di 6 e 8 anni ritrovati vivi dopo 26 giorni in una foresta

Per ventisei lunghissimi giorni sono rimasti soli, in una foresta, e nonostante la loro tenera età sono riusciti a sopravvivere. La storia arriva dal Brasile ed è quella di Glauco e Glaison, di sei e otto anni.

Si erano persi il 18 febbraio dopo essersi inoltrati in una fitta area boschivanella regione di Manicorè mentre andavano a caccia di uccellini. Inizialmente le ricerche erano condotte dai vigili del fuoco, ma poi sono state interrotte. Gli indigeni dei villaggi di Capana Grande non si sono arresi e un taglialegna li ha individuati. I bambini erano visibilmente denutriti a causa dei tanti giorni trascorsi senza cibo, ma avevano ancora la forza di chiedere aiuto. Dopo averli portati in barca nella cittadina più vicina, sono stati ricoverati in ospedale.