Fratello e sorella hanno 4 figli insieme, la loro battaglia: "Legalizzare l'incesto"

Lui si chiama Patrick Stübing e ha 36 anni, lei si chiama Susan Karolewski e di anni ne ha 29. Vivono a Lipsia, in Germania. Si conoscono 13 anni fa, iniziano una relazione e insieme hanno 4 figli. Potrebbe sembrare la storia di un colpo di fulmine, ma la vicenda è ben più complessa: Patrick e Susan sono fratelli. Quando nasce il loro primo figlio un'infermiera denuncia il loro legame alle autorità. Finito sotto processo, lui è anche stato condannato. L'essere arrivati in tribunale però non li ferma e adesso portano avanti una battaglia per legalizzare l'incesto.

I due ragazzi sono sì fratello e sorella, ma la loro è una storia particolare. Non si sono conosciuti alla nascita. Il maggiore quando aveva tre anni viene affidato a un orfanotrofio perché il padre lo maltratta. Solo dopo 20 anni rintraccia la sua famiglia biologica, alla morte della madre naturale. In questa occasione vede per la prima volta la sorella, all'epoca 16 anni. Scocca l'amore e tra il 2001 e il 2005 mettono al mondo quattro figli (due di loro sono disabili).

La coppia è stata processata per incesto - che in Germania è reato così come in Italia - nel 2002 e Stübing ha passato tre anni in carcere. La Corte Europea dei diritti umani ha confermato la condanna del tribunale tedesco, respingendo il ricorso dell'uomo. Il procedimento penale contro la sorella, che soffre di un lieve disturbo mentale, è stato abbandonato.

"La fiducia è diventata un diverso tipo di amore quando nostra madre è morta sei mesi dopo esserci conosciuti. Sono diventato il capofamiglia e ho dovuto proteggere mia sorella. Lei è molto sensibile, ma ci siamo aiutati a vicenda durante questo periodo molto difficile e alla fine quella relazione è diventata fisica", ha detto Patrick al Daily Mail.

I tre figli più grandi della coppia sono stati dati in affido e solo il più piccolo vive con la mamma. La coppia però non si arrende e chiede abolire il reato di incesto: "Nostra madre non avrebbe approvato, ma gli unici che dovrebbero giudicarci ora siamo noi".