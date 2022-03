La fuga a piedi dall'Ucraina e l'inferno per 8 giorni

MEDYKA, POLONIA - Le coperte che ha ancora addosso sono il segno, tragico, dei giorni che ha trascorso al freddo ininterrottamente, senza nessuna possibilità di cambiare il suo destino. Gli occhi stanchi, spaventati, sono una delle poche cose che ha portato via con sé dall'Ucraina. Perché lui, un 29enne indiano del Kerala, che da qualche anno viveva a Dnipro, nel Paese in cui aveva ricostruito la sua vita ha dovuto lasciare tutto.

La guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin lo ha costretto a fuggire. Lo ha costretto a ritrovarsi a piedi, da solo, a un paio di chilometri dalla frontiera polacca di Medyka camminando verso l'ignoto. "Siamo scappati in sei persone con un taxi e siamo arrivati qui", racconta. Con sé non ha niente: non una valigia, non uno zaino, nessun documento - il passaporto lo ha perso nella fuga -, ma soltanto un cappellino di lana e delle coperte avvolte attorno al corpo per cercare di restare al caldo.

Prima di "sbarcare" in Polonia, attraverso quel confine che sta diventando la via verso la libertà di tanti, tantissimi ucraini, ha atteso otto giorni alla frontiera. "Eravamo lì, al freddo, a dormire in strada, ci sono migliaia di persone. Tutti scappano", dice. E nei suoi occhi sembrano scorrere le immagini di ciò che è stato costretto a vivere. Adesso non sa quello che farà. Forse resterà in Polonia, dice. Di sicuro cercherà un lavoro, sperando che la fotocopia dei documenti che ha basterà. "Ho la mia famiglia in India e devo pensare a loro", sospira. La certezza è che da oggi, almeno, ha conquistato la salvezza.