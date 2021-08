L'esodo da Kabul dopo la vittoria dei Talebani

"La guerra in Afghanistan è finita". Lo ha detto ad al Jazeera un portavoce dei Talebani, assicurando di aver "raggiunto quello che cercavamo, la libertà del nostro Paese e l'indipendenza del nostro popolo". Nella capitale, in mano ai talebani, sono state evacuate le ambasciate straniere, tranne quella russa i cui rappresentanti hanno fatto sapere di essere in contatto con i talebani e di aver ricevuto garanzie sulla sicurezza della sede diplomatica.

Intanto è atteso in mattinata a Fiumicino il KC 767 dell'Aeronautica Militare che riporta in Italia personale diplomatico che era stanziato nella capitale afghana e alcuni ex collaboratori afghani. Il volo è decollato ieri sera dall'aeroporto di Kabul. Proprio nello scalo aeroporturale migliaia di afghani hanno passato la notte mentre la città è in preda al caos. L'agenzia Tolo news ha diffuso sui social un video che mostra una folla di persone sulle piste dell'aeroporto che tentano di imbarcarsi sui voli internazionali.

Proprio nell'Aeroporto internazionale Hamid Karzai, il cui perimetro èprotetto dalle Forze armate Usa sono concentrati i rappresentanti dei paesi occidentali tra cui i membri del consolato statunitense evacuato dal centro di Kabul con elicotteri, in un ponte aereo che a molti ha ricordato la precipitosa fuga dai Saigon alla fine della guerra del Vietnam. Un parallelo rifiutato dal segretario di Stato Usa che ha riconosciuto come le forze regolari afgane non sono state in grado di difendere il Paese nonostante anni di sforzi e di ingenti investimenti da parte degli Stati Uniti, e che l'offensiva talebana è stata più rapida e soverchiante del previsto.

"L'idea che lo status quo potesse essere mantenuto tenendo li' le nostre forze è a mio parere semplicemente sbagliato", ha affermato Blinken, secondo cui gli Stati Uniti hanno gia' avvertito i talebani che qualunque interferenza con l'evacuazione dei cittadini Usa dall'Afghanistan comporterebbe una "risposta immediata e decisa". Quanto alla possibilita' che gli Stati Uniti possano riconoscere in futuro un governo dei talebani, il segretario di Stato ha affermato che "un futuro governo afgano che rispetti i diritti fondamentali della sua gente, e che non dia asilo ai terroristi e' un governo con cui potremo lavorare e che potremo riconoscere".

I talebani a Kabul

I talebani hanno preso il controllo di Kabul domenica 15 agosto in concomitanza con la caduta del governo e la fuga del presidente Ghani dal Paese.

Gli esponenti del gruppo estremista islamico hanno occupato il palazzo presidenziale e sul palazzo presidenziale sventola la bandiera talebana, bianca con la shahada, la scritta in arabo della testimonianza su Dio. L'Afghanistan tornerà al nome precedente all'arrivo degli americani nel 2001: Emirato Islamico dell'Afghanistan e a guidare la prima fase sara' il Mullah Abdul Ghani Baradar.

L'ex presidente dell'Afghanistan spiega in un messaggio su Facebook di essere fuggito "per evitare un massacro" a cominciare dalla capitale Kabul. Ghani, sua moglie, il capo dello staff e il consigliere per la sicurezza nazionale sono arrivati a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan.

Ma quanto è costato questo conflitto? Almeno 2mila miliardi di dollari solo per i contribuenti statunitensi. Secondo l'Osservatorio sulle spese militari italiane, invece, per il nostro Paese la spesa ammonta a un esborso complessivo di oltre 8,4 miliardi di euro fino al 2020. Con i costi di ritiro truppe che si concretizzeranno quest'anno è molto probabile dunque che il totale supereranno gli 8,5 miliardi. Ma Emergecy sottolinea che il ventennale conflitto è costato soprattutto vite umane. E il computo si aggiorna ogni giorno. L'Afghanistan e la sua capitale, Kabul, sono ancora tra i luoghi più letali del mondo e generazioni di afghani non hanno mai vissuto in un Paese senza guerra, la violenza contro i civili è sempre all'ordine del giorno e le donne sono sempre un target.

All'Italia resterà da spiegare il senso della morte di 55 nostri connazionali, deceduti in un conflitto nato dopo l'11 settembre ma continuato per 20 anni con la falsa speranza di creare una nazione.

Invece è stato creato un esercito che non aveva un paese da difendere, ancor prima di dissolversi perché rimasto senza munizioni perché la catena logistica era nella mani dei contractors occidentali. Con il ritiro tutto si è dissolto. Come la speranza di garantire un futuro sicuro per donne e minoranze etniche che già in passato sono state soggiogate dal pensiero unico della Sharia, la legge islamica nella sua versione più ortodossa professata dai Talebani.