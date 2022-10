I lavoratori in fuga dalla fabbrica di iPhone per paura del lockdown

Centinaia di lavoratori della più grande fabbrica di assemblaggio al mondo di iPhone in Cina, hanno cercato di scappare dallo stabilimento per timore di un nuovo lockdown che avrebbe coinvolto tutto il personale dell'azienda. Come mostrano le immagini condivise sui social, i dipendenti sono usciti di soppiatto dalla struttura, riuscendo a scavalcare le recinzioni dello stabilimento, portando soltanto alcuni effetti personali. La fuga di massa ha avuto origine in seguito all'aumento dei casi Covid registrati nella città di Zhengzhou, dove è presente una sede della Foxconn in cui lavorano circa 200mila persone. Non è chiaro quale sia il numero di casi accertati all'interno dello stabilimento, ma la politica cinese di "tolleranza zero" per ridurre al minimo i contagi prevede anche blocchi su larga scala.

Tra le pesanti restrizioni previste in Cina c'è anche il lockdown in fabbrica. Molti colossi, come la Foxconn, già durante le prime fasi della pandemia avevano introdotto dei cicli di produzione chiusi, obbligando i dipendenti a non abbandonare mai la fabbrica, vivendi e lavorando nello stabilimento, così da limitare i contatti con persone esterne ed eventuali contagi. Dopo il recente aumento dei casi l'azienda ha riattivato senza preavviso il protocollo per il ciclo chiuso di produzione, così, per evitare di rimanere bloccati dentro la fabbrica, hanno deciso di darsi alla fuga, prendendo quanto possibile e oltrepassando, anche con la forza, le recinzioni di sicurezza. Lo scorso maggio anche lo stabilimento di Shanghai di un altro fornitore Apple, l'assemblatore di MacBook Quanta Computer, è stato protagonista di una vicenda simile.