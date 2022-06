La fuga di gas tossico in porto che ha ucciso 11 persone

È di almeno 11 morti e centinaia di feriti (più di 250 quelli trasportati in ospedale con sintomi di asfissia) il bilancio di una fuga di gas nel porto giordano di Aqaba, sul Mar Rosso. Le cause dell'incidente sono al momento ancora sconosciute, ma i filmati delle telecamere di sicurezza del porto trasmessi dalla televisione di giordana mostrano un'esplosione e una nuvola di fumo giallo che si forma dopo che un container (con 25 tonnellate di cloro gassoso) caricato su una nave diretta a Gibuti si stacca e colpisce il ponte, probabilmente a causa della rottura di un cavo di ferro, che ha ceduto all'improvviso.

I media statali hanno affermato che i feriti sono stati curati negli ospedali locali per esposizione a sostanze chimiche. Secondo quanto riferito, alcuni erano in condizioni critiche. Diverse squadre di emergenza sono accorse sul posto e hanno isolato l'area: il governo giordano ha formato un team tecnico per indagare sulle cause dell'incidente e il portavoce del governo Faisal al Shabul ha esortato i residenti di Aqaba a stare lontani dalla zona.

Il cloro è una sostanza chimica utilizzata nell'industria e nei prodotti per la pulizia della casa. È un gas giallo-verde a temperatura e pressione normali, viene pressurizzato e raffreddato per lo stoccaggio e la spedizione. Quando il cloro viene inalato, ingerito o viene a contatto con la pelle, reagisce con l'acqua e produce acidi che danneggiano le cellule. L'inalazione di alti livelli di cloro provoca l'accumulo di liquidi nei polmoni, una condizione pericolosa per la vita nota come edema polmonare.

Ai residenti della città di Aqaba, che si trova 16 km (10 miglia) a nord del porto, è stato consigliato di rimanere all'interno delle abitaizoni e di chiudere porte e finestre. Anche la spiaggia meridionale di Aqaba, che dista solo 7 km ed è una popolare destinazione turistica, è stata evacuata per precauzione