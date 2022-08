Così coi miei bambini sono scappata dalle atrocità dei russi

La notte del 24 febbraio 2022, Elena era in ospedale a Kherson, insieme alla sua figlia più piccola, di 2 anni. Ha sentito le finestre tremare e ha pensato a un terremoto, poi ha capito che era iniziata la guerra su larga scala della Russia contro l'Ucraina. Ha radunato gli altri figli ed è scappata dall'ospedale la mattina stessa, sentendosi come in mezzo a un film: non c'erano combattimenti nella città, ma si vedevano già i mezzi militari russi. Si è rifugiata nella sua cantina di Sadove, a pochi chilometri dal capoluogo, sulla sponda destra del fiume Dnipro, e vi è rimasta per quasi un mese, fino al 21 marzo, uscendo solo per cucinare. Non aveva bisogno di procurarsi il cibo perché aveva raccolto molte scorte di acqua e cibo. Le voci di una possibile guerra si susseguivano in Ucraina da qualche settimana.

"Abbiamo vissuto in cantina per tutto quel tempo, così come gli altri abitanti della mia cittadina dell'hinterland di Kherson", racconta Elena a Today.it, ora a Milano al sicuro insieme a quattro dei cinque figli. Manca solo la più grande, di 16 anni, rimasta in Ucraina. "In cantina abbiamo anche festeggiato tre compleanni: quello di una delle mie figlie, il mio e quello di mia mamma. Chi vive in posti piccoli generalmente ha scorte di cibo e, per tutto quel tempo, noi non ci siamo mai allontanati. Altri uscivano, in paese, ma solo per i funerali".

Poi, all'inizio di aprile, nelle chat del villaggio si sono diffuse le voci secondo cui i soldati russi stavano perlustrando casa per casa, cercando oggetti preziosi e gli uomini. Elena ha raccolto i suoi gioielli e li ha 'seppelliti' in giardino, dove dovrebbero trovarsi tuttora. Un giorno i russi sono davvero arrivati a casa sua. "Erano in dieci, armati, con un cane. Il capo era russo, gli altri erano buriati (popolazione delle steppe siberiane, n.d.r.). Non ho permesso loro di entrare col cane perché c'erano i miei bambini. Allora sono entrati in tre, andando in tutte le stanze e in cantina. Hanno detto che stavano cercando 'banderisti e armi', ma in realtà erano a caccia anche di oggetti preziosi. Non avendo trovato niente di tutto questo, se ne sono andati".

Da quel giorno è maturato in Elena il desiderio di scappare da Kherson. Ma farlo non è facile come pensarlo. La regione era già occupata stabilmente dall'esercito invasore. Le vie di fuga erano pericolose, alcune strade chiuse, altre minate. Occorreva aspettare l'occasione giusta e coglierla al volo, soprattutto per chi non disponeva di mezzi propri. Un giorno l'occasione si è materializzata attraverso una chat su Telegram. Alcuni volontari israeliani avevano pubblicato un form da compilare con i propri dati. Elena lo ha fatto e ha atteso pazientemente.

La fuga

La notte del 12 maggio, Elena ha ricevuto una chiamata da un numero israeliano. Dall'altra parte le hanno detto di recarsi in un punto di Kherson, alle sei di mattina, dove avrebbero trovato alcuni pulmini pronti. Elena, con il gatto e quattro dei suoi cinque figli (di 14, 7, 5 e 2 anni, mentre la maggiore di 16 anni è rimasta in Ucraina), è andata al luogo dell'appuntamento. Ha trovato cinque pulmini e un'auto, pronti ad accogliere una ventina di persone. Tutti sconosciuti, tranne qualcuno che si conosceva soltanto di vista. La piccola carovana è partita alla volta di Kryvyj Rih. Ha superato 58 posti di blocco russi nell'arco dei primi 50 chilometri, poi alcuni ucraini. I russi guardavano se ci fossero soltanto donne e bambini e rivolgevano alcune domande all'autista. In un'occasione, hanno voluto controllare il telefono di una donna. Hanno trovato alcuni video di carri armati russi e hanno chiesto, con sarcasmo, se fossero "interessanti per lei", ma l'hanno lasciata passare. Elena aveva cancellato tutte le fotografie dalla memoria del suo telefono. Tra l'ultimo posto di blocco russo e il primo ucraino, l'autista ha chiesto di chiudere i finestrini e ha accelerato fino a 140 km/h. Era il punto più pericoloso, quello in cui chiunque avrebbe potuto sparare. Così almeno diceva lui.

La carovana ha impiegato 24 ore per arrivare a Kryvyj Rih. Verso la fine del viaggio l'autista ha ricevuto una telefonata da Israele: una degli attivisti che avevano organizzato la fuga ha chiesto se fosse andato tutto bene. E ha raccontato che, per la carovana successiva, formata da un centinaio di automobili, non aveva potuto proseguire: c'erano stati degli spari, le persone avevano abbandonato le auto ed erano scappate a piedi. C'erano stati dei morti. La carovana di Elena era l'ultima scappata da Kherson lungo quella strada. Dopo di lei, i pochi ucraini riusciti a scappare dalla regione hanno dovuto prendere altre direzioni, ad esempio Zaporizhzhia.

Arrivati a Kryvyj Rih, Elena e i compagni di viaggio sono stati sistemati in una scuola. "La cosa più spaventosa - racconta - è stata sentire le sirene, gli allarmi bomba. A Kherson non si sentivano. Non sono riuscita a dormire e, la mattina successiva, ho deciso di andarmene subito da lì. Ho preso un autobus e mi sono diretta con i miei figli e il gatto verso la frontiera con la Polonia". Destinazione Przemyzl, come tantissimi ucraini scappati dalla madrepatria dal 24 febbraio in poi. Appena oltre il confine, dove i volontari accolgono i rifugiati e danno loro il primo pasto caldo, una donna polacca ha visto Elena con quattro bambini e si è presa cura di loro, accompagnandoli al centro commerciale Tesco vicino a Prezmyzl allestito a centro profughi e assicurandosi che le fosse destinato un piccolo negozio tutto per loro, in modo che potesse restare tranquilla con i figli. Dopo cinque giorni Elena, i figli e il gatto sono stati trasferiti in un altro centro commerciale, nella stessa zona, per due giorni. E lì hanno incontrato i volontari italiani.

L'accoglienza

"Mancava l'acqua - racconta Elena - e mi sono allontanata per prendere una bottiglia. Ai miei figli ho detto: 'Se incontrate qualcuno che parla italiano, prendetelo per mano e fatelo rimanere con voi finché non ritorno'. E' successo proprio così. Al mio ritorno, uno dei miei figli stava tenendo per mano un uomo di nome Giuseppe". Faceva parte di un gruppo di milanesi che si erano recati al confine per portare un carico di medicine, intenzionati a tornare in Italia con alcuni rifugiati. Questo gruppo aveva già trovato appartamenti privati per dare ospitalità. Ma, durante il viaggio, l'uomo di Milano che avrebbe dovuto ospitare Elena ha ritirato la sua disponibilità.

"Sono scoppiata a piangere - spiega Elena - perché mi sono sentita in grande difficoltà, anche se sapevo che in Italia non mi avrebbero lasciata per strada con quattro figli. A quel punto l'autista del pulmino si è commosso e ha chiesto a una sua conoscente milanese, una ragazza di 28 anni, di ospitarci lei". La 28enne ha accettato ed è andata a prendere Elena e i figli alle cinque di mattina. Avrebbe dovuto ospitarli per una settimana, ma lo ha fatto per un mese e mezzo. In questo periodo li ha aiutati con i documenti e ha trovato loro una nuova casa più grande. Ma Elena e la ragazza continuano a frequentarsi. "Ormai è come se fossimo un'unica famiglia", dice Elena. Che ora si sente pronta a prepararsi a una nuova vita in Italia.

Il cugino ucciso

Quando si vive sotto occupazione, si rischia di morire per un nonnulla. E' successo al cugino di Elena, che aveva 48 anni e, il 27 febbraio, aveva deciso di recarsi da Sadove a Kherson per procurarsi scorte di cibo e pannolini per i figli. Era in auto insieme ad altri tre, tra cui un militare in pensione. I russi, spuntando da alcuni cespugli a bordo della strada, hanno intimato l'alt, ma loro non hanno sentito e sono diventati bersaglio di una raffica di spari. Tre su quattro, tra cui il cugino di Elena, sono morti. L'ultimo, che chiameremo Dmitrov, è sopravvissuto ed è stato catturato dagli invasori, che lo hanno portato in un bunker dove si trovavano altri uomini tra cui due ragazzi adolescenti, tra loro fratelli.

Ma, dopo alcuni giorni, i soldati russi hanno fatto irruzione nello stesso bunker e hanno sparato colpi a raffica. I prigionieri hanno protetto con i loro corpi il più giovane di loro, di 15 anni, che chiameremo Yuri, sopravvissuto all'agguato. Dmitrov è stato ucciso. Yuri ha perso conoscenza e, quando si è risvegliato, ha toccato i corpi che si trovavano sopra di lui, quelli dei suoi compagni di prigionia, tra cui il fratello di poco più grande. Con le dita riusciva a sentire i fori nei crani.

Diversi giorni dopo, allontanatosi sano e salvo dal bunker, Yuri ha letto su Facebook che la sorella di Dmitrov stava cercando notizie di suo fratello. Le ha risposto dicendole di sapere dove si trovasse, ma aggiungendo la dolorosa notizia: "E' morto". E ha raccontato tutta la storia del bunker al funerale di Dmitrov. Anche al cugino di Elena è stato fatto il funerale. Si trattava di un uomo molto conosciuto a Sadove, città in cui lavorava come meccanico. Trovare una bara non è stato semplice: i figli hanno dovuto recarsi a Kherson, superando i posti di blocco. E alle esequie hanno partecipato appena 50 persone. Poche per un personaggio noto in città. Sotto occupazione, c'è ancora paura di uscire di casa. Anche per un funerale.

La vita a Kherson sotto occupazione

La mamma di Elena, che ha 72 anni, non è scappata dall'Ucraina. "Qui c'è la mia casa, qui ci sono le mie galline. Voglio morire nel mio letto", ha spiegato alla figlia quando si sono separate. Ora, dopo mesi, la donna è in difficoltà. Elena ha trovato alcuni ragazzi di Sadove disponibili a dare una mano alla madre e ha mandato loro dei soldi. Elena e la madre riescono a sentirsi più o meno una volta alla settimana, quando l'anziana riesce a recarsi a casa di una vicina, che ha campo per il suo telefono.

Nella regione di Kherson, occupata dai russi quasi senza combattere fin dagli albori della guerra su larga scala, si muore perché spuntano dai cespugli i soldati invasori. Oppure perché quegli stessi soldati fanno irruzione nel bunker in cui hanno nascosto i prigionieri. O ancora, perché i soldati russi non rispettano un corridoio umanitario e sparano ai civili in fuga. Nella regione di Kherson diversi anziani hanno preferito rimanere a casa, perché quello è il loro mondo da sempre, e cercano di sopravvivere creando reti di solidarietà. Sotto occupazione, può essere complicato anche trovare campo per il telefono o cibo per le galline.