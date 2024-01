Migliaia di dollari per fuggire da Gaza: il nuovo business delle agenzie di viaggio egiziane

Un redditizio business di guerra si consolida mentre a Gaza si consuma il disastro umanitario. Per i palestinesi la via della salvezza passa per il valico di Rafah e si paga migliaia di dollari: esiste una rete di broker e agenzie di viaggio egiziane in grado di vendere permessi di transito per cifre che si aggirano tra i 4.500 e i 10.000 dollari a persona. Meno caro, tra i 650 e i 1.200 dollari, il prezzo per i cittadini stranieri o di nazionalità egiziana.

È quanto emerge da un'inchiesta condotta dall'organizzazione giornalistica non-profit "Organized crime and corruption reporting project" (Occrp) e dalla piattaforma mediatica indipendente Saheeh Masr, con sede al Cairo.

Oltre ad intervistare decine di palestinesi ed egiziani che si sono affidati a questi intermediari per varcare il confine con l'Egitto, i giornalisti, spacciandosi per potenziali clienti, sono riusciti a contattare direttamente le agenzie dedite al nuovo affare, le cui offerte sono in alcuni casi pubblicizzate apertamente online o condivise su gruppi social. Un'agenzia egiziana - riporta l'Occpr - ha spiegato ai giornalisti sotto copertura che il costo per i palestinesi ammontava 7.000 dollari, 1.200 per gli egiziani e 3.000 per i titolari di passaporti stranieri.

Tra le testimonianze raccolte, due palestinesi hanno raccontato di aver attraversato Rafah pagando 4.500 dollari ciascuno, mentre altre tre persone hanno detto di essere stati truffati e di aver perso i soldi.

Una donna palestinese ha riferito che un'agenzia le avrebbe chiesto 40.000 dollari per far uscire suo marito e i suoi tre figli attraverso Rafah: "Ma non possiamo permettercelo", ha detto ai giornalisti. "Altri - si legge nell'inchiesta - cercano disperatamente di raccogliere denaro vendendo oro e altri effetti personali, chiedendo prestiti ad amici e parenti o lanciando raccolte fondi online".

I giornalisti, spiega l'Occpr, non sono stati in grado di determinare esattamente come questi intermediari riescano ad organizzare e portare a termine le traversate. Tuttavia "la loro capacità di ottenere rapidamente l'autorizzazione dai servizi di sicurezza egiziani che controllano il confine avvalora l'ipotesi secondo cui un sistema di tangenti stia ungendo le ruote" di un simile sistema.

Un business già noto

L'affare non è nuovo, ma grazie al conflitto è diventato molto più redditizio. La guerra ha fatto aumentare le speculazioni e portato i prezzi alle stelle. "Nel 2022 avevamo già raccolto testimonianze di ufficiali egiziani che estorcevano denaro ai palestinesi per permettere loro di uscire da Rafah", ha riferito Ahmed Benchemsi, direttore regionale delle comunicazioni di Human Rights Watch, che ha parlato di "rapace controllo del confine da parte di alcuni ufficiali egiziani".

L'Egitto ha negato che siano in corso simili fenomeni di corruzione ed estorsione. In una dichiarazione del 10 gennaio, il capo del Servizio di informazione statale egiziano, Diaa Rashwan, ha descritto le accuse come "del tutto infondate".

Il pagamento di denaro in cambio del transito per Rafah ha a che fare con la gestione di un confine "percepito come casuale e imprevedibile", spiega Lorenzo Navone, docente di sociologia all'Università di Strasburgo citato dai giornalisti dell'Occrp.

A partire dal 2007 il varco è stato infatti gestito da tre soggetti: il ministero dell'Interno di Hamas, le forze di sicurezza egiziane e Israele, che ne ha sempre monitorato il passaggio da una vicina base militare.

Per i palestinesi, le approvazioni delle richieste di passaggio richiedevano vari mesi, con eventuali velocizzazioni in caso di viaggi per motivi medici. In ogni caso, però, ottenere un permesso non è mai stato una garanzia per gli abitanti di Gaza, soggetti a respingimenti al confine da parte delle autorità egiziane per una varietà di ragioni non prevedibili.

"È qui - indica l'inchiesta - che sono entrate in gioco aziende come la Hala Consulting and Tourism", una delle realtà più importanti nel panorama delle agenzie e degli intermediari di viaggio egiziani. "Nel 2019 l'agenzia ha iniziato a offrire un "servizio vip" per attraversare il confine di Rafah in modo rapido e confortevole. Per 1.200 dollari, la compagnia avrebbe fornito un permesso entro 48 ore e un viaggio senza problemi da Gaza al Cairo". Un sistema reso possibile "grazie all'uso di una lista separata di viaggiatori approvata dalle autorità egiziane, distinta dal processo di registrazione organizzato da Hamas".

La Hala Consulting vanterebbe legami di peso negli ambienti imprenditoriali e politici egiziani. A quanto si apprende, sarebbe infatti di proprietà di un importante uomo d'affari, Ibrahim Al-Organi, il quale condividerebbe alcune partnership commerciali direttamente con lo stato egiziano.

"Hala- spiegano dall'Occrp - è una delle otto società che operano sotto il suo Organi Group, che comprende anche una joint venture, Misr Sinai, con il conglomerato industriale del Ministero della Difesa, la National Services Projects Organization (NSPO)". Contattati dai giornalisti autori dell'inchiesta, il gruppo Organi e l'agenzia Hala Consulting non hanno voluto rilasciare commenti.