Fukushima, è iniziato il rilascio dell'acqua radioattiva nel Pacifico

Sono iniziate le operazioni di rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque reflue radioattive dell'impianto nucleare di Fukushima sottoposte a trattamento. In un video trasmesso in diretta da una sala di controllo dell'impianto, la Tokyo Electric Power Company Holdings ha mostrato un dipendente accendere una pompa dell'acqua di mare, segnando l'inizio del contestato progetto che dovrebbe durare decenni. Il piano giapponese ha ricevuto il via libera dall’Aiea, l'organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite. La Cina ha protestato per la decisione di Tokio, ma il governo giapponese e gli operatori dell'impianto sostengono che l'acqua debba essere rilasciata per procedere con lo smantellamento dell'impianto e prevenire fuoriuscite accidentali di materiale radioattivo, ritenendo che il trattamento e la diluizione renderanno le acque reflue più sicure rispetto agli standard internazionali e che il loro impatto ambientale sarà trascurabile.

Il rilascio dell'acqua radioattiva di Fukushima

Gli oltre 1.000 serbatoi distribuiti presso il sito dell'impianto nucleare colpito dal triplice disastro del marzo 2011, attualmente contengono circa 1,34 milioni di tonnellate di acqua trattata, e si prevede arriveranno alla loro capacità massima già nel 2024. Da qui la decisione del gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco) che diluirà il liquido con acqua di mare rispettando i limiti consentiti dalle norme di sicurezza giapponesi, prima di iniziare lo scarico tramite un tunnel sottomarino situato a un chilometro dal sito.

La Tepco intende monitorare le sostanze radioattive nelle acque vicine alla centrale nella stessa giornata di oggi e di diffondere i dati domani. Il mese scorso l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha stabilito che il piano di scarico è in linea con gli standard globali di sicurezza e avrebbe un impatto "trascurabile" sulle persone e sull'ambiente.

Un giudizio che tuttavia non convince la Cina che ha bloccato l'import di prodotti alimentari da 10 prefetture in Giappone e ha introdotto test di radiazioni su larga scala per i prodotti ittici nipponici. Il governo sudcoreano ha dichiarato di rispettare l'esito della revisione dell'Aiea basata sulle analisi del piano giapponese, ma dovrà considerare le preoccupazioni persistenti tra il pubblico. L'Agenzia per la pesca del Giappone ha riferito che monitorerà i livelli di concentrazione di sostanze radioattive nei pesci catturati entro un raggio di 10 chilometri dalla centrale, e la pubblicazione dei primi risultati è attesa sul sito web dell'agenzia non prima di sabato.

L'ira di Pechino: "Un gesto irresponsabile"

La decisione di riversare in mare l'acqua radioattiva della centrale di Fukushima ha scatenato l'ira della Cina. Il ministro degli Esteri cinese ha definito "un atto estremamente egoista e irresponsabile in spregio all'interesse pubblico globale" la scelta del Giappone. "Il governo cinese - si legge nella dichiarazione del ministero - adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute della popolazione, ha aggiunto Pechino in una nota, ribadendo la sua ferma opposizione all'atto illecito di Tokyo.Lo smaltimento dell'acqua contaminata dal nucleare di Fukushima è una questione importante per la sicurezza nucleare. Il suo impatto va oltre i confini del Giappone e la questione non è affatto una questione privata del Giappone".

La Cina ha anche annunciato il blocco totale delle importazioni dei frutti di mare giapponesi, come confermato dall'Amministrazione generale delle Dogane cinesi. La sospensione delle importazioni riguarda "i frutti di mare e i prodotti acquatici" dal Giappone a causa del rilascio di acque trattate di Fukushima nell'oceano, nell'ambito di un'operazione destinata a durare secondo i piani illustrati più di trent'anni.

"Al fine di prevenire in modo completo i rischi per la sicurezza alimentare derivanti dalla contaminazione radioattiva causata dal rilascio in mare delle acque reflue nucleari di Fukushima, proteggere la salute dei consumatori cinesi e garantire la sicurezza degli alimenti provenienti dall'estero, l'Amministrazione generale delle Dogane ha deciso di sospendere completamente l'import di prodotti acquatici originari del Giappone" con effetto immediato, da oggi 24 agosto 2023, si legge nella nota. Il provvedimento, infine, include anche "gli animali acquatici commestibili"

La Corea del Sud chiede "trasparenza"

"Trasparenza". È quanto ha chiesto al Giappone il primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo, dopo l'avvio delle operazioni di scarico in mare delle acque reflue contaminate della centrale nucleare di Fukushima. "Il nostro governo spera e sollecita ancora una volta il governo giapponese a divulgare informazioni in modo trasparente e responsabile sul processo di scarico dell'acqua che continuerà nei prossimi 30 anni", ha affermato Han in una nota citata dall'agenzia Yonhap.

Riferendosi ai timori espressi dall'opinione pubblica sudcoreana per la sicurezza, Han ha sostenuto che "preoccupazioni eccessive" non sono necessarie dal momento che il piano di smaltimento nell'Oceano non dovrebbe comportare danni significativi: "Anche se lo scenario ideale sarebbe stato quello di evitare del tutto lo scarico di acqua contaminata, gli esperti di tutto il mondo condividono l'opinione che un'eccessiva preoccupazione pubblica non sia necessaria". Intanto, dieci persone sono state arrestate per aver tentato di entrare nell'ambasciata giapponese a Seul durante una manifestazione per denunciare lo scarico in mare dell'acqua proveniente da Fukushima.

