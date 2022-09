Colpito il Neminath Building, nella zona di Borivali: non sono stati segnalati danni. Il filmato

Un fulmine potentissimo ha colpito un palazzo di Mumbai, in India, come documentato da un video che sta girando su Telegram e Twitter. Secondo i media il fulmine si è abbattuto mercoledì sul Neminath Building, nella zona di Borivali, per fortuna senza causare danni. Restano le immagini che sono davvero impressionanti.

(Video Twitter @IshitaJoshi).