Motore va a fuoco, il fumo invade la cabina dell'aereo: lunghi minuti di paura (foto e video)

Tutti in salvo, ma sono stati lunghi minuti di paura. Un volo diretto a Singapore in Cina, con a bordo 146 passeggeri e nove membri dell'equipaggio, ha "riscontrato fumo nella cabina", come ha poi confermato il Global Times citando Air China. L'indagine sulle cause è in corso. Il volo Air China CA403 si è visto invaso da fumo nella stiva di carico anteriore e nei servizi igienici prima di atterrare all'aeroporto di Changi intorno alle 16:15 ora locale. I passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza.

In un video pubblicato sui social media, si vede il fumo che invade la cabina mentre si sente un'hostess di volo dare istruzioni ai passeggeri sui passi successivi da seguire. L'incendio nel motore sinistro è stato domato senza ulteriori conseguenze dopo l'atterraggio. Il volo Air China CA403 ha emesso il codice d'emerge za 7700 mentre stava per arrivare a Singapore. Un passeggero ha dichiarato sulla piattaforma social cinese Sina Weibo che l'incendio è avvenuto durante la discesa dell'aereo ed è durato circa 40 minuti.

Secondo Air China, l'aeroporto Changi di Singapore ha avviato procedure di emergenza previste in questi casi. Inoltre, in un altro video pubblicato online si vedono passeggeri lanciarsi lungo uno scivolo per lasciare l'aereo.

