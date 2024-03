I funerali di Navalny in diretta su Youtube (ma non si trova un carro funebre)

Mentre Putin minaccia il mondo ("Disponiamo di armi nucleari in grado di colpire obiettivi in Occidente"), oggi alle porte di Mosca i funerali di Aleksej Navalny, morto all'inizio di questo mese in una remota colonia penale artica. Le forze di polizia hanno già fatto capire che partecipare alle esequie del principale oppositore del Cremlino sarà considerato un reato.

L'ultimo saluto tra mille ostacoli

Agenti presidiano da giorni chiesa e cimitero, due luoghi che distano un paio di chilometri. Un tratto di strada che potrebbe essere teatro di una spontanea processione di uomini e donne coraggiosi. Per le autorità sarebbe un corteo non autorizzato: si viene arrestati. La portavoce del dissidente ha detto che non sono riusciti a trovare nemmeno un carro funebre per portare la salma. Il servizio funebre sarà in streaming online sul canale YouTube di Navalny dalle ore 12 (ma la diretta dovrebbe iniziare già dalle 10).

I funerali avranno luogo presso la Chiesa dell'Icona della Madre di Dio "Sollievo del mio dolore".

La portavoce e assistente del dissidente, Kira Yarmysh ha confermato che Navalny sarà sepolto nel cimitero Borisov della capitale. La polizia sorveglia il cimitero moscovita. Il canale Telegram "We can explain" afferma che agenti di polizia chiedono i motivi della visita, esaminano i documenti e perquisiscono chi entra nel cimitero, spiegando di essere impegnati nella "prevenzione di operazioni terroristiche". Vengono predisposte recinzioni metalliche e installate telecamere sui lampioni. Altri agenti stazionano davanti alla vicina uscita della metropolitana.

Chi parteciperà ai funerali di Navalny

Il team di Navalny ha incoraggiato le persone a partecipare, ha anche condiviso una mappa del percorso tra chiesa e cimitero. Hanno anche reso noto un elenco di luoghi all'estero – da Seul a Roma, Montreal e Stoccolma – dove le persone possono partecipare ai servizi funebri per Navalny. Non è però chiaro in quanti risponderanno all'appello a Mosca.

Alla BBC, l'ex capo dello staff di Navalny, Leonid Volkov, ha detto di essere preoccupato per ciò che potrebbe accadere: "Temo che ci saranno delle sorprese, non so se permetteranno davvero alla gente di dirgli addio". Nove anni fa migliaia di persone si sono riversate nelle strade per rendere omaggio al politico dell’opposizione ucciso Boris Nemtsov, ma è improbabile che una simile manifestazione pubblica di dolore per un oppositore del presidente Vladimir Putin possa essere consentita ora.

"Non usate i trasporti pubblici e non portate foto"

Negli ultimi anni, le autorità russe hanno represso qualsiasi azione che potesse essere interpretata come una critica al governo. I tentativi di commemorare la morte di Navalny sono stati accolti con una risposta pesante, con la rimozione di omaggi improvvisati e centinaia di arresti. Gli attivisti democratici consigliano a chi vuole partecipare ai funerali di non usare i trasporti pubblici e di non portare con sé oggetti che riportino la fotografia di Navalny o il simbolo della sua fondazione anticorruzione, dichiarata "un'organizzazione estremista" dalle autorità del regime putiniano.

Non si sa quali membri della famiglia di Navalny potranno partecipare alle esequie oltre alla madre, Lyudmila. I figli di Navalny, Daria, 23 anni, e Zakhar, 15 anni, vivono all'estero. La vedova, Yulia, non vive attualmente in Russia, e rischia di essere arrestata, in caso di ritorno a Mosca, dopo le sue recenti dichiarazioni pubbliche in cui accusava Putin per la morte di suo marito.

Il video dei funerali di Navalny in diretta