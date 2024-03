In migliaia ai funerali di Navalny, hanno sfidato Putin gridando "Non abbiamo paura"

Almeno 20mila russi hanno trovato il coraggio di scendere in strada per dire addio a Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in circostanze ancora da chiarire all'inizio di questo mese in una remota colonia penale artica. Una processione di uomini, donne, giovani e anziani lunga quasi 3 chilometri ha sfilato verso la chiesa alle porte di Mosca nonostante il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, avesse chiaramente detto che qualsiasi manifestazione "non autorizzata" avrebbe comportato rischi per i partecipanti. Una minaccia resa credibile dai quasi 400 manifestanti arrestati subito dopo la morte di Navalny. Nel giorno del suo funerale hanno urlato con coraggio "Russia senza Putin".

La moglie Yulia Navalnaya: "Cercherò di renderti orgoglioso"

Nonostante la massiccia presenza della polizia, un tratto di strada è stato di fatto teatro di una spontanea processione di uomini e donne coraggiosi. Si parla di migliaia di persone presenti per dare l'ultimo saluto al dissidente morto in carcere in Siberia.

Il corpo dei Alexei Navalny è stato esposto brevemente nella chiesa del quartiere in cui viveva l’attivista, alla presenza dei parenti. In prima fila i genitori Lyudmila e Anatoly mentre la moglie e i due figli che vivono all'estero hanno preferito non tornare in Patria per non essere arrestati.

La vedova Yulia Navalnaya ha pubblicato un messaggio d'addio su X con un video della loro vita insieme. "Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche degli ultimi tre anni di felicità. Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò. Ti amerò per sempre. Riposa in pace".

Controlli e perquisizioni

Come prevede il rito ortodosso il corpo è stato esposto in una bara aperta, ricoperta da decine di fiori rossi e bianchi. Fuori la folla gridava: "Navalny, Navalny" ma anche "non abbiamo paura", "no alla guerra" e "la Russia sarà libera". Frasi coraggiose pronunciate davanti a decine di agenti russi dispiegati nella zona per controllare che la situazione non degenerasse.

Una folla di persone si è riunita di fronte alla chiesa, riporta il Moscow Times, che pubblica sui social il video di centinaia di persone che da dietro le transenne piazzate intorno a tutto il perimetro della chiesa hanno lanciato i fiori verso il carro funebre. Tra gli slogan scanditi da qualcuno, scrive la Bbc, "carnefici!", "la Russia sarà libera" e "no alla guerra". Molti gridano il nome di Navalny, e "grazie Alexei", "non ti dimenticheremo".

La folla esplode in un applauso quando si chiudono gli sportelli del carro funebre, prima che riparta in direzione del cimitero. Poi gli abbracci alla madre di Navalny e quei "grazie per tuo figlio", "perdonaci".

Alexei Navalny è stato sepolto nel cimitero di Borisovskoye, a 2 chilometri da dove è stato celebrato il rito funebre, sulle note di "May way" di Frank Sinatra. Non sono mancati controlli e perquisizioni, con gli uomini della polizia che hanno chiesto i documenti a tantissime persone. Per il momento sembrerebbero non esserci stati arresti.