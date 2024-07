Il furgone finisce nel fiume dopo la festa: sette giovani muoiono annegati

La comunità di Coatzacoalcos, nello Stato di Veracruz, in Messico, è sotto shock dopo la morte di sette giovani, annegati nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, dopo aver partecipato alla festa di fine anno. Secondo quanto ricostruito dai media locali, i sette studenti universitari, cinque ragazze e due ragazzi, si trovavano a bordo di un pick-up ed erano diretti in una zona periferica, nel quartiere di Elvira Hernández Ochoa, per proseguire i festeggiamenti. Ma qualcosa è andato storto: ancor prima di partire per raggiungere i loro amici, il furgone è finito nel fiume Calzadas. I sette giovani sono rimasti intrappolati dentro l'abitacolo e sono morti per annegamento: si tratta di María Díaz Pelayo, Mayra Reyes Sánchez, Katelyne Toledo e Pablo López Guerrero, di 21 anni, e Perla Álvarez Pacheco, Luz Paulina Hernández, Julio Vizcaíno, e Pablo López Guerrero di 22.

Quando i vigili del fuoco hanno recuperato il pick-up dall'acqua hanno rinvenuto i corpo dei sette studenti, ormai senza vita. Ci sono volute diverse ore per riportare in superficie il furgone bianco e per estrarre i cadaveri dei ragazzi, che in seguito sono stati trasferiti in obitorio per l'identificazione e la consegna ai familiari. Nel frattempo le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento le ipotesi sono diverse: il mezzo potrebbe essere stato parcheggiato senza freno a mano, scivolando poi in acqua, oppure potrebbe essere stato trascinato dalla barca che i ragazzi volevano tirare fuori dal fiume.