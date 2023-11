I ladri a processo per aver rubato un wc d'oro da 5,5 milioni d'euro

Quattro uomini andranno a processo per un colpo a dir poco clamoroso: il furto di un wc d'oro dal valore di 5,5 milioni di euro, avvenuto nel settembre 2019 in Inghilterra. Il Crown Prosecution Service britannico, la procura della Corona, ha annunciato di aver autorizzato le incriminazioni nei confronti dei quattro uomini: James Sheen, 39 anni, e Michael Jones, di 38, indicati come i ladri, e il 35enne Fred Doe e il 39enne Bora Guccuk, che invece avrebbero ricoperto i ruoli di complici e ricettatori. I quattro uomini dovranno comparire in tribunale per la prima udienza del processo a loro carico il 28 novembre prossimo.

Il furto risale alla notte il 13 e il 14 settembre 2019, quando la toilette dorata da 5,5 milioni di euro, opera dell'artista italiano Maurizio Cattelan, era sparita dalla storica dimora nobiliare di Blenheim, nell'Oxfordshire, una imponente residenza barocca abitata in passato anche dalla famiglia Churchill e in cui nacque il futuro primo ministro Winston. Oltre alla denuncia di furto, i ladri devono rispondere anche degli ingenti danni provocati alle condutture e alla parete della sala in cui era esposto il wc, oltre a quelli causati dall'acqua che ha poi inondato un'area del castello.

Già nel 2016 l'opera di Cattelan aveva fatto notizia per le lunghe file al Guggenheim Museum di New York per vederla: furono circa 100mila i visitatori nei mesi dell'esposizione, tra settembre 2016 e l'estate 2017. Denominata "America", l'opera in oro 18 carati comprensiva di sedile operativo, ciotola e sciacquone è stata valutata 4,8 milioni di sterline, pari appunto a 5,5 milioni di euro.

