Cosa aspettarsi dal G20 in India senza Xi Jinping e Vladimir Putin

Sarà un G20 orientato all'ambiente e al cosiddetto Sud del Mondo quello ospitato dal primo ministro indiano Narendra Modi in corso dall'8 al 10 settembre a Nuova Delhi. Al centro del vertice, che ospita i rappresentanti delle più grandi economie del mondo ci sarà sicuramente la guerra in Ucraina e l'effetto domino che ha scatenato, con aumento dei prezzi e speculazioni in particolare sul cibo. L'economia globale guarda però anche altrove, visto che l'instabilità politica e i conflitti minano ormai una vasta parte del globo. Una situazione che non favorisce gli scambi di beni, persone e servizi, ma solo l'economia delle armi.

Ultranazionalismo indiano

Ad accogliere premier e ministri delle finanze delle potenze economiche globali sarà Narendra Modi, primo ministro di lunga data dell'India, la quinta potenza economica globale e che mira a diventare la nazione più popolosa al mondo. Il leader ultra-nazionalista punta ad incrementare il peso del suo Paese negli scambi economici globali, come pure a rafforzare la sua autorità presso le diplomazie internazionali in vista di un terzo mandato che rafforzerebbe oltremodo il suo potere non solo sul piano interno. L'ultima mossa di Modi è stata quella di "cambiare nome" allo Stato che governa presentandosi come il "Presidente di Bharat", il nome sanscrito ufficiale del paese. La denominazione si è progressivamente imposta tra i membri del partito nazionalista indù al potere guidato in modo ferreo da Modi.

Non si tratta solo di facciata. Nei suoi due mandati il presidente indiano ha provato a ridurre al lumicino la presenza e la rappresentatività della minoranza musulmana del Paese, al tempo stesso ha adoperato il pugno duro nei confronti del Kashmir, l'unica regione dell'India a maggioranza musulmano da tempo contesa con il Pakistan. Nel 2019 Modi ha revocato lo statuto autonomo di cui godeva la regione, implementando la presenza militare. Ottenere consenso presso i leader degli Stati economicamente più sviluppati può aiutarlo nell'ipotesi, non remota, di azioni ancora più incisive e discriminanti nei confronti delle minoranze che abitano in India, o Bahrat che dir si voglia.

Un solo mondo

Modi, almeno a parole, punta a rimettere al centro gli interessi di Paesi più marginali. Il gruppo del G20 subisce da tempo numerose critiche per la scarsa attenzione dedicata ad alcuni problemi che si ripercuotono con maggiori danni sui Paesi in via di sviluppo: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare e la questione del debito. "Il nostro sforzo sarà che non ci sia alcun Primo Mondo o Terzo Mondo nel mondo, ma un solo mondo", aveva affermato lo scorso novembre Modi durante la presentazione del logo e del tema del vertice, noto come Vasudhaiva Kutumbakam, che possiamo riassumere come "Una Terra, una Famiglia, un Futuro". Come priorità della sua presidenza il governo indiano ha indicato la gestione della crisi climatica, con particolare attenzione allo sviluppo di tecnologie verdi e al supporto della finanza per realizzare una transizione energetica equa. Solo a fine vertice si capirà se in concreto il primo ministro sarà riuscito ad ottenere fondi e supporto per questi obiettivi.

I grandi assenti

Al vertice parteciperanno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premier italiana Giorgia Meloni. Per l'Arabia Saudita ci sarà Mohammed Bin Salman, mentre dal Giappone arriverà il primo ministro Fumio Kishida. Più che i presenti, a far scalpore sono i grandi assenti della riunione. In primo luogo l'ormai reietto Vladimir Putin che già lo scorso anno aveva saltato il vertice di Bali. Questo nonostante il governo indiano si sia rifiutato di condannare l'invasione russa e dipenda da Mosca per le importazioni sia di armi che di petrolio. Anche se a piccoli passi Nuova Dehli starebbe tentando di prendere le distanze, secondo gli esperti spezzare i legami di dipendenza dalla Russia richiederà decenni. La ragione ufficiale offerta dal Cremlino è quella di un "programma fitto di incontri", ma in verità da quando è stata lanciata l'offensiva russa contro l'Ucraina, il presidente russo ha rinunciato a partecipare a tutti gli incontri multilaterali. Unica eccezione: una partecipazione video al vertice Brics del mese scorso.

L'assenza più preoccupante è quella del presidente cinese Xi Jinping, che per la prima volta salterà l'incontro da quando nel 2012 è salito al potere della Repubblica popolare. La delegazione cinese sarà guidata dal premier Li Quiang. Pechino sta affrontando numerose turbolenze, in primis l'economia che rallenta associata a livelli record di disoccupazione. Anche gli aspetti militari non fanno sorridere: a fronte dell'escalation delle tensioni con Taiwan, alcuni leader del governo e dell'esercito sono stati sostituiti. Ci sono poi da valutare le tensioni tra Cina e India, che si erano già palesate a maggio di quest'anno, quando Modi aveva deciso di organizzare gli incontri preparatori al G20 del Gruppo di lavoro sul turismo nei territori contesi del Kashmir. Una mossa poco gradita e Pechino, che aveva deciso di boicottare quell'incontro, seguito da altri Paesi come la Turchia. Altri analisti hanno notato invece che Xi Jinping potrebbe aver evitato il G20, preferendo invece il vertice Brics, a cui invece era presente, al fine di depotenziare il primo e rafforzare l'altra alleanza, che insieme a Russia, Brasile, la stessa India e il Sudafrica, ha visto aggiungere 6 nuovi membri e punta a spostare l'asse degli affari su sponde distanti da quelle dell'Occidente.

L'incontro con Meloni

Nonostante il calendario fitto di incontri, a margine del G20 Narendra Modi dovrebbe incontrare domenica 10 settembre anche Giorgia Meloni, che all'aeroporto di New Delhi è stata accolta dalla ministra dell'Agricoltura Shobha Karandlaje. Modi e Meloni si erano già incontrati nella capitale indiana a marzo per rafforzare le relazioni commerciali con l'interscambio tra India e Italia che nel 2022 ha raggiunto il record di 14,9 miliardi di euro. I rapporti, come avevano sottolineato fonti della delegazione governativa italiana, derivavano anche dalle maggiori importazioni da parte di Roma di materie prime come i metalli, precedentemente importate da Russia e Ucraina.