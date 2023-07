Ennesima gaffe di Biden: chiama Zelensky con il nome di Putin

"Vladimir e io", esordisce così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso in cui l'inquilino della Casa Bianca riporta le discussioni avute con il suo omologo ucraino nei giorni scorsi a Vilnius, dove si è tenuto il summit della Nato. Biden però si è confuso e ha chiamato "Vladimir" il suo presidente Zelensky, che di nome fa Volodymyr. Vladimir è il nome di Putin, il leader della Russia che ha deciso l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022. Il presidente degli Stati Uniti ha poi interrotto per un attimo il discorso che stava leggendo, affermando: "Non dovrei prendermi questa confidenza". Biden ha proseguito chiamando il presidente ucraino "il signor Zelensky".

