La decisione cinese che mette a rischio la produzione di pannelli solari e microchip

Se non è ancora guerra reale con le tensioni sull'Ucraina, e soprattutto su Taiwan, il conflitto commerciale tra Cina e Occidente è sempre più acceso. L'ultima mossa viene da Pechino che ha annunciato, a partire dal primo agosto, una stretta su due importanti materiali: il gallio e il germanio. Ai più non voglioni dire nulla, ma sono elementi importantissimi nella costruzione di semiconduttori, radar e altri componenti elettronici. Il gallio e il germanio, essenziali anche nella realizzazione dei pannelli solari, sono nell'elenco dell'Ue delle materie prime critiche, considerate "cruciali per l'economia europea". La Cina è il più grande produttore mondiale di gallio (94%) e tra i principali produttori ed esportatori di germanio (67%), secondo l'US Geological Survey. Ma perché allora questa stretta?

La battaglia globale sulle "terre rare" e la tecnologia

Il motivo dichiarato è quello di "salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali". La mossa, annunciata dal ministero del Commercio alla vigilia della visita a Pechino del segretario al Tesoro Janet Yellen (6-9 luglio), si profila come una risposta al blocco Usa sulle forniture di componenti ad alta tecnologia alla Cina. In pratica, dal prossimo 1° agosto il paese asiatico imporrà controlli serrati e per esportare sarà necessaria una licenza di esportazione. Bisognerà segnalare "il contratto e l'utilità prima della spedizione" di questi componenti.

La misura è solo l'ultimo nella battaglia globale per il controllo della tecnologia di produzione dei chip, ormai vitale per ogni settore produttivo: dagli smartphone alle auto a guida autonoma, dai computer avanzati alla produzione di armi, solo per fare alcuni esempi. La mossa è maturata pochi giorni dopo che l'Olanda ha annunciato nuove restrizioni all'export di alcune apparecchiature (le 'stampanti') per produrre i semiconduttori. Per gli analisti sarebbe proprio questa mossa a scatenare la rabbiosa reazione di Pechino.

Anche il Giappone e gli Stati Uniti hanno adottato misure simili per limitare l'accesso delle aziende cinesi a chip e attrezzature per la loro produzione. L'Italia a giugno ha imposto diversi limiti al maggiore azionista di Pirelli, Sinochem, per bloccare l'accesso del governo cinese alla tecnologia dei chip sensibili su pneumatici.

Un editoriale sul China Daily, testata statale cinese, ha parlato di rappresaglie da parte di Pechino contro Washington e i suoi alleati. I critici, si legge, "potrebbero chiedere al governo Usa perché detiene le più grandi miniere di germanio al mondo ma raramente le sfrutta. Oppure potrebbero chiedere ai Paesi Bassi perché ha incluso alcuni prodotti correlati ai semiconduttori nella sua lista di controllo delle esportazioni".

L'annuncio della Cina, infine, è maturato alla vigilia della visita del segretario al Tesoro americano Janet Yellen, a Pechino dal 6 al 9 luglio: una visita che si profila più calda che mail.

Contiua a leggere su Today.it