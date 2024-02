Gamba umana ritrovata nella metro di New York: è giallo

Una macabra scoperta ha scosso la città di New York, teatro di episodi di criminalità quasi quotidiani. Una gamba umana è stata trovata lungo linea 4 della metropolitana, tra la 167esima e la 170esima strada nel quartiere del Bronx.

L'arto è stato recuperato nel weekend del 17-18 febbraio, ed è attualmente sottoposta agli accertamenti scientifici del medico legale. Ad oggi, scrive il Guardian, le autorità non sono in grado di dire se appartenga a un uomo o a una donna, ma gli inquirenti stanno portando avanti indagini a tutto campo nel tentativo di risalire all'identità della vittima e capire come la gamba possa essere finita sul binario.

Una settimana fa la sparatoria in metro

Il ritrovamento arriva dopo un crescendo di violenza che ha più volte avuto luogo proprio nella metropolitana.

Lunedì 19 febbraio un 57enne è stato trovato morto in un vagone della metropolitana. La polizia di New York ha riferito di aver repertato oggetti legati all'assunzione di droga presenti vicini al corpo dell'uomo, ma la causa del decesso non è ancora stata chiarita. Nella giornata di sabato 17, un turista brasiliano di 29 anni, è stato ferito accoltellato alla schiena da uno sconosciuto nella stazione di Queens Plaza. Nello stesso punto, appena tre ore dopo, un uomo è stato picchiato violentemente con un tubo di metallo in seguito ad una lite.

L'episodio più grave risale allo scorso 13 febbraio, ancora nella metropolitana del Bronx,dove un uomo di 35 anni è morto e altre cinque persone tra cui due adolescenti sono rimaste ferite durante una sparatoria nella metropolitana.