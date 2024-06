Scade domani l'ultimatum di Gantz a Netanyahu: "Senza un piano post-Gaza esco dal governo"

Benny Gantz, ministro del Gabinetto di guerra israeliano e leader centrista parlerà domani, 8 giugno, alla scadenza dell'ultimatum lanciato al premier Benjamin Netanyahu. Se entro tale data non sarà approvato un piano per il governo post-bellico di Gaza né ci saranno progressi nei colloqui per un accordo sugli ostaggi, "usciremo dall'esecutivo", aveva promesso Gantz alcune settimane fa riferendosi al suo partito, Israel Resilience.

La conferenza stampa nella quale il ministro del Gabinetto di guerra potrebbe annunciare le sue dimissioni è stata fissata dal suo staff nella serata di sabato 8 giugno. L'emittente pubblica Kan ha riferito che il governo degli Stati Uniti avrebbe cercato di convincere Gantz a ritardare l'uscita dalla coalizione, nel contesto degli sforzi in corso per raggiungere un accordo di cessate il fuoco.

L'appoggio a Netanyahu appeso a un filo

L'ultimatum era stato annunciato lo scorso 18 maggio, intimando al primo ministro di "scegliere". Insieme al ministro della Difesa Yoav Gallant, Gantz fa parte del governo di unità nazionale creato da Netanyahu dopo la strage del 7 ottobre. Le divisioni all'interno del governo si sono acuite nel corso dei mesi, con Gallant e Gantz apertamente critici verso il modo in cui Netanyahu sta conducendo la guerra nella Striscia contro Hamas.

Nei suoi interventi, Gantz ha indicato per il futuro politico di Gaza "una direzione Usa-Ue-araba" in contrasto con quanto sostenuto dal primo ministro Netanyahu, contrario ad un coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese nel governo post-bellico della Striscia. Sei gli obiettivi che Gantz ha sollecitato Netanyahu: rilascio degli ostaggi; sconfitta di Hamas e smilitarizzare di Gaza; alternativa di governo nell'enclave palestinese; ritorno alle loro case al nord entro il 1 settembre dei residenti israeliani sfollati per la minaccia Hezbollah; riabilitazione del Negev; promozione della normalizzazione con l'Arabia Saudita; adozione di un provvedimento per una leva militare per tutti gli israeliani, compresi i religiosi ultraortodossi.