Uccide madre, padre e due figli: poi brucia i corpi in giardino

Un litigio che si trasforma in una strage, con una famiglia brutalmente sterminata e i loro corpi bruciati in giardino. Un omicidio plurimo che ha lasciato sotto shock gli abitanti di Hudson, in Florida (Stati Uniti): a commetterla sarebbe stato il 25enne Rory Atwood, proprietario dell'abitazione che condivideva con la famiglia Zilliot. In un primo momento l'uomo ha negato ogni collegamento con la scomparsa dei suoi inquilini, l'amico del liceo Phillip Zilliot II, la moglie 26enne Rain Mancini e i loro figli Karma e Phillip III, rispettivamente di 6 e 5 anni.

Come confermato dallo sceriffo di Pasco, Chris Nocco, la famiglia è stata vista per l'ultima volta lo scorso 12 giugno. Dopo una settimana è stata la madre di Rain Mancini ad allertare la polizia, dicendo di essere molto preoccupata perché da diversi giorni non riusciva più a contattare la figlia o il marito. La polizia si è subito recata sul posto, con Atwood che ha consentito agli agenti di perquisire lo stabile senza opporre resistenza. In un primo momento i poliziotti non hanno trovato nulla di anomalo, eccezion fatta per il rogo ancora fumante che si trovava in cortile.

La svolta è arrivata il giorno seguente, quando un testimone amico del 25enne ha rivelato alla polizia che in una telefonata, avvenuta la sera precedente, l'uomo si era vantato di aver ucciso la coppia e i loro bambini. La polizia è così tornata nell'abitazione con i cani molecolari, che tra le ceneri hanno rinvenuto dei resti umani, ossa, tessuti molli e due vertebre umane, mentre il patio dell'abitazione era intriso di un forte odore di cloro.

Atwood, che in un primo momento aveva detto di aver mandato via la famiglia per motivi legati al pagamento dell'affitto, adesso è crollato ed ha confessato agli investigatori di aver ucciso i due coniugi. Secondo il suo racconto, ci sarebbe stata una colluttazione con Mancini e Zilliot, che lo avrebbero aggredito armati di coltello, prima che Atwood li uccidesse entrambi a colpi di pistola. Il 25enne ha anche rivelato di aver cercato di distruggere i due cadaveri bruciandoli nel cortile, ma allo stesso tempo sostiene di non aver ucciso i due bambini.

L'uomo al momento si trova in stato di fermo e la polizia sta analizzando i resti rinvenuti nel rogo per confermare che siano quelli della famiglia Zilliot. Atwood, nonostante la testimonianza, continua a dichiararsi non colpevole.