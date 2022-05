L'Ucraina chiude il gasdotto russo: cosa succede ora

L'operatore del sistema del gas ucraino ha annunciato che da oggi alle 7 del mattino è stato interrotto il gasdotto russo che passa dal punto di ingresso di Sokhranivka, nel Donbass. Gazprom aveva fatto sapere ieri che non era tecnologicamente possibile trasferire i flussi di gas all'Ucraina verso un nuovo punto di ingresso, come proponeva l'operatore ucraino.

L'operatore russo ha detto di non ritenere possibile una rotta alternativa al gasdotto "Soyuz" per le forniture destinate all'Occidente al momento. Pertanto sarebbe stato interrotto più del 30% del gas diretto verso l'Europa. Occhi puntati sul prezzo del gas: all'hub olandese di riferimento, il Ttf, i contratti nei primi scambi erano in rialzo sopra i 100 euro per megawattora.

Nessun rallentamento nel sistema italiano sul fronte delle forniture di gas secondo quanto si evince dai dati pubblicati sul sito di Snam. Al momento i flussi a Tarvisio sono in diminuzione rispetto a ieri ma sono compensati da maggior afflusso a Passo Gries (da Nord), grazie all'interconnessione delle reti e alle varie fonti di importazione. "Il sistema è bilanciato, la domanda è soddisfatta - spiega la nota - proseguono anche le iniezioni di gas in stoccaggio".

Si teme riduzione di almento un terzo delle forniture per l'Italia e altri paesi europei.

Guerra Russia Ucraina: ultime notizie in diretta